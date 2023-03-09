Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DEPREMLER 9 MART | az önce deprem mi oldu, nerede, kaç, şiddetinde, büyüklüğünde? İşte AFAD dakika dakika deprem haberleri
Giriş Tarihi: 09.03.2023 07:28 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 07:30

SON DEPREMLER 9 MART | az önce deprem mi oldu, nerede, kaç, şiddetinde, büyüklüğünde? İşte AFAD dakika dakika deprem haberleri

Türkiye adeta deprem fırtınasının etkisinde. Peş peşe yaşanan son depremler vatandaşlar üzerinde ciddi bir panik haline neden olurken Kahramanmaraş felaketinin yaraları henüz sarılamadan bölgedeki fay hareketliliği hem çalışmaları aksatıyor hem de bölge halkının psikolojisinde büyük etkilere yol açıyor. Öte yandan anlık son depremler listesi her zaman olduğu gibi Kandilli Rasathanesi ve AFAD resmi sitesi üzerinden paylaşılıyor. Peki, 9 Mart az önce deprem mi oldu, nerede, kaç, şiddetinde, büyüklüğünde? İşte son deprem haberleri ile dakika dakika gelişmeler…

SON DEPREMLER 9 MART | az önce deprem mi oldu, nerede, kaç, şiddetinde, büyüklüğünde? İşte AFAD dakika dakika deprem haberleri

Son depremler listesi, her gün çokça kez gündeme geliyor. Son günlerde yaşanan peş peşe depremlerle ilgili olarak araştırılan "9 Mart az önce deprem mi oldu, nerede, kaç, şiddetinde, büyüklüğünde?" sorular Kandilli ve AFAD'ın listesiyle yanıt buluyor. Özellikle de Kahramanmaraş felaketinin üstüne yüzlerce kez artçı depremle burun buruna kalan bölge halkında büyük bir tedirginlik hakim. İşte paylaşılan son depremler listesi ile anlık veriler.

SON DEPREMLER 9 MART | az önce deprem mi oldu, nerede, kaç, şiddetinde, büyüklüğünde? İşte AFAD dakika dakika deprem haberleri

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DEPREMLER 9 MART | az önce deprem mi oldu, nerede, kaç, şiddetinde, büyüklüğünde? İşte AFAD dakika dakika deprem haberleri

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER 9 MART | az önce deprem mi oldu, nerede, kaç, şiddetinde, büyüklüğünde? İşte AFAD dakika dakika deprem haberleri

ARTÇI DEPREM NEDİR?

Ana depremden sonra meydana gelen sarsıntılara artçı sarsıntı denmektedir. Artçı sarsıntılar ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir ancak şiddet olarak ondan daha küçüktür.

Eğer artçı sarsıntı ana depremden daha şiddetli gerçekleşirse bilinmelidir ki artçıdan önce meydana gelen deprem ana deprem değil öncü sarsıntıdır ve artçı sarsıntı adı verilen sarsıntı aslında ana depremdir.ARTÇI DEPREM NEDİR?

SON DAKİKA