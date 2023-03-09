Haberler Yaşam SON DEPREMLER 9 MART | az önce deprem mi oldu, nerede, kaç, şiddetinde, büyüklüğünde? İşte AFAD dakika dakika deprem haberleri

Giriş Tarihi: 09.03.2023 07:28 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 07:30

SON DEPREMLER 9 MART | az önce deprem mi oldu, nerede, kaç, şiddetinde, büyüklüğünde? İşte AFAD dakika dakika deprem haberleri

Türkiye adeta deprem fırtınasının etkisinde. Peş peşe yaşanan son depremler vatandaşlar üzerinde ciddi bir panik haline neden olurken Kahramanmaraş felaketinin yaraları henüz sarılamadan bölgedeki fay hareketliliği hem çalışmaları aksatıyor hem de bölge halkının psikolojisinde büyük etkilere yol açıyor. Öte yandan anlık son depremler listesi her zaman olduğu gibi Kandilli Rasathanesi ve AFAD resmi sitesi üzerinden paylaşılıyor. Peki, 9 Mart az önce deprem mi oldu, nerede, kaç, şiddetinde, büyüklüğünde? İşte son deprem haberleri ile dakika dakika gelişmeler…