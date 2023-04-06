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Haberler Yaşam SON DEPREMLER LİSTESİ: AFAD ve Kandilli duyurdu! 6 Nisan deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde- büyüklüğünde?
Giriş Tarihi: 06.04.2023 07:33 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 07:33

SON DEPREMLER LİSTESİ: AFAD ve Kandilli duyurdu! 6 Nisan deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde- büyüklüğünde?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi kamuoyuna duyuruluyor. Kahramanmaraş depreminin yıkıcı etkisi sürerken en ufak sarsıntıda vatandaşlar deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt aramaya başlıyor. Depremin derinliği, enlemi, boylamı, şiddetine dair her şey verilerde yer alıyor. En son Adana, Malatya, Kahramanmaraş'ta deprem oldu. 6 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile afet bölgesi ve fay hattı üzerinde son durum gelişmeleri takip ediliyor. İşte son dakika son depremler listesi

SON DEPREMLER LİSTESİ: AFAD ve Kandilli duyurdu! 6 Nisan deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde- büyüklüğünde?

Son dakika depremler… Kahramanmaraş merkezli afet sonrası bölgede artçılar meydana gelmeye devam ediyor. Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları büyük küçük fark etmeksizin yaşanan her sarsıntı sonrası araştırılıyor. Son olarak Kahramanmaraş, Akdeniz Bölgesi, Adana, Malatya'da artçı sarsıntı kaydedildi. Bu kapsamda en son deprem son dakika nerede oldu sorusu afet bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye için yanıt arıyor. İşte, 6 Nisan 2023 son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi sorgulama ekranı…

SON DEPREMLER LİSTESİ: AFAD ve Kandilli duyurdu! 6 Nisan deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde- büyüklüğünde?

SON DEPREMLER 6 NİSAN 2023

BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
06.04.2023, 06:47:17 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 5.0 km
#Kandilli

Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Aladağ (Adana)
Tarih:2023-04-06
Saat:03:57:42 TSİ
Enlem:37.625 N
Boylam:35.375 E
Derinlik:7.28 km

Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [36.97 km] Datça (Muğla)
Tarih:2023-04-05
Saat:06:43:39 TSİ
Enlem:36.387 N
Boylam:27.708 E

Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-04-05
Saat:06:12:19 TSİ
Enlem:37.89 N
Boylam:36.304 E
Derinlik:7 km

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SON DEPREMLER LİSTESİ: AFAD ve Kandilli duyurdu! 6 Nisan deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde- büyüklüğünde?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan verilere göre duyurulan son dakika deprem haberleri asrın felaketi ardından yakın mercek altına alındı. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Elazığ üzerinde yıkıcı etkilere sahip büyük depremin ardından fay hattı üzerindeki iller deprem son dakika haberlerini takip ediyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ: AFAD ve Kandilli duyurdu! 6 Nisan deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde- büyüklüğünde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA