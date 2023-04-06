SON DEPREMLER LİSTESİ: AFAD ve Kandilli duyurdu! 6 Nisan deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde- büyüklüğünde?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi kamuoyuna duyuruluyor. Kahramanmaraş depreminin yıkıcı etkisi sürerken en ufak sarsıntıda vatandaşlar deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt aramaya başlıyor. Depremin derinliği, enlemi, boylamı, şiddetine dair her şey verilerde yer alıyor. En son Adana, Malatya, Kahramanmaraş'ta deprem oldu. 6 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile afet bölgesi ve fay hattı üzerinde son durum gelişmeleri takip ediliyor. İşte son dakika son depremler listesi