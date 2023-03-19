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Haberler Yaşam SON DEPREMLER | AFAD ve Kandilli açıkladı! 19 Mart Pazar Muğla'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde- büyüklüğünde?
Giriş Tarihi: 19.03.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 09:51

SON DEPREMLER | AFAD ve Kandilli açıkladı! 19 Mart Pazar Muğla'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde- büyüklüğünde?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde anlık veriler paylaşılıyor. Gerek, Kandilli Rasathanesi gerekse AFAD tarafından depremin şiddetleri (büyüklüğü) ve derinliğine yönelik bilgiler sarsıntı gerçekleştiği anda milyonlarca kişiye aktarılmaktadır. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde 11 ilimiz etkilenirken yaşanan en ufak sarsıntı da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte son dakika verileri ile son depremler listesi 19 Mart 2023

SON DEPREMLER | AFAD ve Kandilli açıkladı! 19 Mart Pazar Muğla’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde- büyüklüğünde?

Son dakika depremler… Son depremler listesi AFAD ve Kandilli tarafından duyuruluyor. En son Manisa, Muğla ve Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Yaşanan en ufak sarsıntı sonrası az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde- büyüklüğünde sorusuna yanıt aranıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından düzenli olarak güncel tutulan ve duyurulan son depremler listesi, sismik olarak aktif olan ülkemizde en çok araştırılan konuların başında geliyor. İşte ülkemizde yaşanan son depremler…

SON DEPREMLER | AFAD ve Kandilli açıkladı! 19 Mart Pazar Muğla’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde- büyüklüğünde?

SON DEPREMLER 19 MART 2023

Gerek, Kandilli Rasathanesi gerekse AFAD tarafından depremin şiddetleri (büyüklüğü) ve derinliğine yönelik bilgiler sarsıntı gerçekleştiği anda milyonlarca kişiye aktarılmaktadır. Peki, bugün en son nerede deprem oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DEPREMLER | AFAD ve Kandilli açıkladı! 19 Mart Pazar Muğla’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde- büyüklüğünde?

ARTÇI DEPREMLER SÜRÜYOR

7.7 ve 7.6'lık iki büyük Kahramanmaraş depremi ardından ilk büyük artçı Gaziantep'te 6 ve üzerinde görüldü. Bir ayı geride bırakan yüzyılın felaketinde artçı sarsıntılar devam ediyor.

Uzmanlar artçıların yıllarca süreceğine dair uyarılarda bulundu. Bunun sebebi gerçekleşen depremlerin yüzeye yakınlığı. Yüzeye uzak olan depremlerde artçıların 10 gün süreyle sürmesi bekleniyor. Ancak asrın felaketi yerin 7 km altında gerçekleşerek artçı şokları da beraberinde getirdi.

ARTÇI DEPREMLER

Ana depremden sonra meydana gelen sarsıntılara artçı sarsıntı denmektedir. Artçı sarsıntılar ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir ancak şiddet olarak ondan daha küçüktür. Eğer artçı sarsıntı ana depremden daha şiddetli gerçekleşirse bilinmelidir ki artçıdan önce meydana gelen deprem ana deprem değil öncü sarsıntıdır ve artçı sarsıntı adı verilen sarsıntı aslı

SON DEPREMLER 19 MART 2023

Gerek, Kandilli Rasathanesi gerekse AFAD tarafından depremin şiddetleri (büyüklüğü) ve derinliğine yönelik bilgiler sarsıntı gerçekleştiği anda milyonlarca kişiye aktarılmaktadır. Peki, bugün en son nerede deprem oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz.

ARTÇI DEPREMLER

Ana depremden sonra meydana gelen sarsıntılara artçı sarsıntı denmektedir. Artçı sarsıntılar ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir ancak şiddet olarak ondan daha küçüktür. Eğer artçı sarsıntı ana depremden daha şiddetli gerçekleşirse bilinmelidir ki artçıdan önce meydana gelen deprem ana deprem değil öncü sarsıntıdır ve artçı sarsıntı adı verilen sarsıntı aslı

SON DEPREMLER | AFAD ve Kandilli açıkladı! 19 Mart Pazar Muğla’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde- büyüklüğünde?

Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Nurhak (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-19
Saat:06:31:45 TSİ
Enlem:38.009 N
Boylam:37.482 E
Derinlik:10.42 km

Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Nurhak (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-19
Saat:04:19:33 TSİ
Enlem:38.034 N
Boylam:37.342 E
Derinlik:7.33 km

SON DEPREMLER | AFAD ve Kandilli açıkladı! 19 Mart Pazar Muğla’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde- büyüklüğünde?

Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Merkez (Osmaniye)
Tarih:2023-03-19
Saat:02:21:34 TSİ
Enlem:37.057 N
Boylam:36.309 E
Derinlik:6.98 km

Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Akhisar (Manisa)
Tarih:2023-03-18
Saat:22:30:05 TSİ
Enlem:38.883 N
Boylam:27.818 E
Derinlik:12.19 km

MUĞLA'DA DEPREM!

Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [110.10 km] Datça (Muğla)
Tarih:2023-03-19
Saat:09:41:11 TSİ
Enlem:35.81 N
Boylam:26.892 E
Derinlik:8.27 km

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