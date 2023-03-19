SON DEPREMLER | AFAD ve Kandilli açıkladı! 19 Mart Pazar Muğla’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde- büyüklüğünde?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde anlık veriler paylaşılıyor. Gerek, Kandilli Rasathanesi gerekse AFAD tarafından depremin şiddetleri (büyüklüğü) ve derinliğine yönelik bilgiler sarsıntı gerçekleştiği anda milyonlarca kişiye aktarılmaktadır. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde 11 ilimiz etkilenirken yaşanan en ufak sarsıntı da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte son dakika verileri ile son depremler listesi 19 Mart 2023