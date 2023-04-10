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Giriş Tarihi: 10.04.2023 06:33 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 06:40

Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi: 10 Nisan 2023 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi günlük olarak kamuoyu ile paylaşılmaya devam ediyor. 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş depreminin yaraları sarılmaya çalışılırken vatandaşlar en ufak sarsıntıda deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli tarafından anlık olarak aktarılan verilerde depremin derinliği, merkez üssü, enlemi, boylamı, şiddeti gibi tüm bilgiler yer alıyor. 10 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile afet bölgesi ve fay hattı üzerinde son durum gelişmeleri takip ediliyor. Son olarak Tekirdağ, Adana ve Bingöl'de deprem oldu. İşte, son dakika son depremler listesi bugün....

Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi: 10 Nisan 2023 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika depremler… Kahramanmaraş merkezli yüzyılın felaketi sonrası afet bölgesinde artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Hal böyleyken az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde şeklindeki sorular büyük küçük meydana gelen her sarsıntı sonrası arama geçmişlerindeki yerini alıyor. Son olarak Tekirdağ, Adana, Şanlurfa veBingöl'de şiddetli sarsıntılar kaydedildi. Bu noktada en son deprem son dakika nerede oldu, merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde soruları afet bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye için gündemde. İşte, 10 Nisan 2023 son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi sorgulama ekranı…

Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi: 10 Nisan 2023 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

MUŞ'TA KORKUTAN DEPREM!

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre; Muş'ta 2,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 04:58'de yaşanan sarsıntı, 8.2 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi: 10 Nisan 2023 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

10 NİSAN AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ VERİLERİ

En son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;

UCTEPE-BULANIK (MUS)

10.04.2023

04:58:07 TSİ

Büyüklük: 2.7

Derinlik: 8.2


EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

10.04.2023

01:04:07 TSİ

Büyüklük: 3.1

Derinlik: 5.3

Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi: 10 Nisan 2023 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

9 NİSAN 2023 SON DEPREMLER

ŞANLIURFA

09.04.2023

10:10:10 TSİ

Büyüklük: 2.5

Derinlik: 0.0

AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)

09.04.2023

06:01:32 TSİ

Büyüklük: 3.7

Derinlik: 5.0 km

FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

09.04.2023

04:20:35 TSİ

Büyüklük: 3.6

Derinlik: 5.0 km

MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

09.04.2023

03:40:31 TSİ

Büyüklük: 3.1

Derinlik: 18.0 km

TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI

09.04.2023

01:05:01 TSİ

Büyüklük: 3.1

Derinlik: 5.0 km

Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi: 10 Nisan 2023 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberleri fay hattı üzerindeki iller başta olmak üzere tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor.

Afet bölgesinde yer alan Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Elazığ illerinde artçı deprem bilgisi gelmeye devam ediyor.

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