Haberler Yaşam Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi: 10 Nisan 2023 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Giriş Tarihi: 10.04.2023 06:33 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 06:40

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi günlük olarak kamuoyu ile paylaşılmaya devam ediyor. 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş depreminin yaraları sarılmaya çalışılırken vatandaşlar en ufak sarsıntıda deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli tarafından anlık olarak aktarılan verilerde depremin derinliği, merkez üssü, enlemi, boylamı, şiddeti gibi tüm bilgiler yer alıyor. 10 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile afet bölgesi ve fay hattı üzerinde son durum gelişmeleri takip ediliyor. Son olarak Tekirdağ, Adana ve Bingöl'de deprem oldu. İşte, son dakika son depremler listesi bugün....