BUGÜN SON DEPREMLER AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi: 8 Nisan 2023 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri paylaşmaya devam ediyor. Afetbölgesi olan Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Adana gibi şehirlerden artçı deprem bilgisi gelmeye devam ediyor.

Afet bölgesi artçıların yanı sıra Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Fay Hattı başta olmak üzere tüm Türkiye'de deprem hareketleri kayıt altına alınıyor.