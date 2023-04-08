Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam BUGÜN SON DEPREMLER AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi: 8 Nisan 2023 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 08.04.2023 21:12 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 21:12

BUGÜN SON DEPREMLER AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi: 8 Nisan 2023 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberleri: Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi yaşanan her sarsıntı ardından güncelleniyor. 11 ili etkileyen deprem felaketi ardından bölgede artçılar devam ederken fay hattı üzerinde bulunan illerde küçük ve büyük sarsıntılar kaydediliyor. 8 Nisan 2023 bugün az önce deprem mi dolu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor. Listede depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği paylaşılıyor. İşte, son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi ve Türkiye deprem haritası…

BUGÜN SON DEPREMLER AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi: 8 Nisan 2023 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son depremler 8 Nisan 2023 listesi arama geçmişlerindeki yerini aldı. Son dönemde yaşanana Samsun, Van, Bingöl depremleri bölge halkını endişelendirdi. Yaşanan her sarsıntı ardından son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç soruları yanıt arıyor. Kahramanmaraş merkezli yüzyılın felaketi ardından risk durumu listeyle birlikte en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte, son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi…

BUGÜN SON DEPREMLER AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi: 8 Nisan 2023 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

KAHRAMANMARAŞ'TA KORKUTAN ARTÇI DEPREMLER!

Büyüklük:3.5

Yer:Göksun (Kahramanmaraş)

Tarih:2023-04-08 Saat:11:14:38

Derinlik:7 km

---

Büyüklük:3.7

Yer:Göksun (Kahramanmaraş)

Tarih:2023-04-08 Saat:11:02:24

Derinlik:7.16 km

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN SON DEPREMLER AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi: 8 Nisan 2023 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından yaşanan sarsıntılar kayıt altına alınıyor:

SON DEPREMLER KANDİLLİ RASATHANESİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

(http://www.koeri.boun.edu.tr/)

BUGÜN SON DEPREMLER AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi: 8 Nisan 2023 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da son 100 deprem listeleniyor. Listede Türkiye üzerindeki sarsıntıların yanı sıra Dünya üzerindeki sarsıntılar da yer alıyor:

AFAD ON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

(https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html)

BUGÜN SON DEPREMLER AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi: 8 Nisan 2023 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri paylaşmaya devam ediyor. Afetbölgesi olan Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Adana gibi şehirlerden artçı deprem bilgisi gelmeye devam ediyor.

Afet bölgesi artçıların yanı sıra Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Fay Hattı başta olmak üzere tüm Türkiye'de deprem hareketleri kayıt altına alınıyor.

SON DAKİKA