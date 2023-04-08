BUGÜN SON DEPREMLER AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi: 8 Nisan 2023 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberleri: Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi yaşanan her sarsıntı ardından güncelleniyor. 11 ili etkileyen deprem felaketi ardından bölgede artçılar devam ederken fay hattı üzerinde bulunan illerde küçük ve büyük sarsıntılar kaydediliyor. 8 Nisan 2023 bugün az önce deprem mi dolu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor. Listede depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği paylaşılıyor. İşte, son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi ve Türkiye deprem haritası…