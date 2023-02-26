Haberler Yaşam DEPREM SON DAKİKA 26 ŞUBAT | Son depremler AFAD ve Kandilli haritası ile deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

Giriş Tarihi: 26.02.2023 14:13 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 14:13

DEPREM SON DAKİKA 26 ŞUBAT | Son depremler AFAD ve Kandilli haritası ile deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

Deprem son dakika AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile öğreniliyor. Son depremler listesi ile Türkiye'nin herhangi bir yerinde gerçekleşen küçük ve büyük çapta sarsıntılar kayda alınıyor. Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler sonrası afet bölgesinde artçılar devam ediyor. Her yeni sarsıntı da az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt aramaya başlıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından paylaşılan deprem listesi ile merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor. İşte, 26 Şubat Pazar son depremler…