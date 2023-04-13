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Haberler Yaşam SON DEPREMLER ANLIK - 13 Nisan 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde?
Giriş Tarihi: 13.04.2023 21:06 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 21:06

SON DEPREMLER ANLIK - 13 Nisan 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde?

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı onlarca deprem yaşanıyor. Bu sarsıntılar, özellikle de Şubat ayında meydana gelen Kahramanmaraş felaketi sonrası vatandaşlarda tedirginliğe neden olurken son depremler listesi de yakından takip ediliyor. Bu noktada "13 Nisan 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 13 Nisan son depremler listesi ve dakika dakika deprem haberleri…

SON DEPREMLER ANLIK - 13 Nisan 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde?

Son depremlere listesi: Kahramanmaraş merkezli felaketin ardından bölgedeki artçı sarsıntılar sürerken yaşanan bu sarsıntılar gün içerisinde çokça kez "13 Nisan 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde?" sorularını gündeme taşıyor. Son depremler listesi ise dakika dakika Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi sitelerinden vatandaşların bilgisine sunuluyor. İşte anlık verilerle son depremler listesi ve tüm bu detaylar.

SON DEPREMLER ANLIK - 13 Nisan 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan verilere göre duyurulan son dakika deprem haberleri asrın felaketi ardından yakın mercek altına alındı. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Elazığ üzerinde yıkıcı etkilere sahip büyük depremin ardından fay hattı üzerindeki iller deprem son dakika haberlerini takip ediyor.

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SON DEPREMLER ANLIK - 13 Nisan 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER ANLIK - 13 Nisan 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER ANLIK - 13 Nisan 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde?
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