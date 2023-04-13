Haberler Yaşam SON DEPREMLER ANLIK - 13 Nisan 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde?

Giriş Tarihi: 13.04.2023 21:06 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 21:06

SON DEPREMLER ANLIK - 13 Nisan 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde?

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı onlarca deprem yaşanıyor. Bu sarsıntılar, özellikle de Şubat ayında meydana gelen Kahramanmaraş felaketi sonrası vatandaşlarda tedirginliğe neden olurken son depremler listesi de yakından takip ediliyor. Bu noktada "13 Nisan 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 13 Nisan son depremler listesi ve dakika dakika deprem haberleri…