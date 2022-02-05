Son depremler listesi, son yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve büyüklüğü hakkında bilgi edinmek isteyenler tarafından inceleniyor. Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde soruları, depremi hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Güncel depremler listesi ile son sarsıntıların şiddeti, büyüklüğü, merkez üssü ve etkilenen yerler belli oluyor. 5 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile bugün yaşanan güncel depremler.

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

Depremi hisseden vatandaşlar, az önce deprem mi oldu sorusuyla son depremler listesini inceliyor. İşte bugün yaşanan sarsıntılara ilişkin son bilgiler;