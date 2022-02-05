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Haberler Yaşam Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede ve kaç şiddetinde? 5 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 05.02.2022 09:58 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 13:52

Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede ve kaç şiddetinde? 5 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de gün içinde şiddeti değişen pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak bildiriliyor. Sarsıntıları anlık olarak öğrenmek isteyen vatandaşlar, az önce deprem mi oldu, en son depremler nerede ve kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. İşte 5 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede ve kaç şiddetinde? 5 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler listesi, son yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve büyüklüğü hakkında bilgi edinmek isteyenler tarafından inceleniyor. Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde soruları, depremi hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Güncel depremler listesi ile son sarsıntıların şiddeti, büyüklüğü, merkez üssü ve etkilenen yerler belli oluyor. 5 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile bugün yaşanan güncel depremler.

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

Depremi hisseden vatandaşlar, az önce deprem mi oldu sorusuyla son depremler listesini inceliyor. İşte bugün yaşanan sarsıntılara ilişkin son bilgiler;

Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede ve kaç şiddetinde? 5 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 5 ŞUBAT 2022

Bugün Muğla, Konya, Adana, Denizli, Antalya gibi illerde, şiddeti 3,3'ü bulan sarsıntılar yaşandı. İşte detaylar;

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Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede ve kaç şiddetinde? 5 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 
 Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği ---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  -------------- 2022.02.05 09:30:31  36.7257   31.0868      116.1      -.-  3.3  3.2   BELEK ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)                  İlksel 2022.02.05 08:53:12  37.1117   28.8897        9.2      -.-  1.9  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel 2022.02.05 08:34:16  38.3902   31.9693        7.0      -.-  1.5  -.-   COBANKAYA-ILGIN (KONYA)                           İlksel 2022.02.05 07:56:31  37.7063   36.1705       12.4      -.-  2.1  -.-   HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)                      İlksel 2022.02.05 07:38:58  37.5897   29.4498        5.0      -.-  1.4  -.-   YESILYUVA-ACIPAYAM (DENIZLI)                      İlksel 2022.02.05 05:24:18  40.3883   33.3613        6.8      -.-  2.0  -.-   KINIK-KALECIK (ANKARA)                            İlksel 2022.02.05 04:51:36  37.0695   28.2938        6.6      -.-  1.7  -.-   KUYUCAK-(MUGLA)                                   İlksel 2022.02.05 03:37:31  37.9690   26.1805        5.0      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel 2022.02.05 01:23:04  38.4988   31.7088        5.0      -.-  1.4  -.-   COGURLU-TUZLUKCU (KONYA)                          İlksel 2022.02.05 00:46:46  37.2080   30.4287        5.0      -.-  2.2  -.-   KARAKUYU-KORKUTELI (ANTALYA)                      İlksel 2022.02.05 00:28:40  38.5032   39.3158        3.3      -.-  3.3  3.4   GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel 2022.02.04 23:14:54  40.0705   40.5823        3.9      -.-  2.1  -.-   KAPIKALE-ASKALE (ERZURUM)                         İlksel 2022.02.04 21:23:02  38.5438   39.2907       11.0      -.-  1.5  -.-   ACIPAYAM-(ELAZIG)                                 İlksel 2022.02.04 19:25:46  37.0738   28.3313        4.8      -.-  1.7  -.-   AKYAKA-ULA (MUGLA)                                İlksel

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Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede ve kaç şiddetinde? 5 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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