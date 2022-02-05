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Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede ve kaç şiddetinde? 5 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 05.02.2022 09:58
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
13:52
Fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de gün içinde şiddeti değişen pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak bildiriliyor. Sarsıntıları anlık olarak öğrenmek isteyen vatandaşlar, az önce deprem mi oldu, en son depremler nerede ve kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. İşte 5 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!