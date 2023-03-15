Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DEPREMLER LİSTESİNİ AFAD VE KANDİLLİ DUYURDU! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 15 Mart son dakika depremler
Giriş Tarihi: 15.03.2023 07:52 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 07:52

SON DEPREMLER LİSTESİNİ AFAD VE KANDİLLİ DUYURDU! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 15 Mart son dakika depremler

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından duyurulan son depremler listesi anlık takip ediliyor. Kahramanmaraş depreminin yıkıcı etkisi 11 ilimizi etkilemişti. Anlık sarsıntı yaşayan vatandaşlar bu sebeple deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde- büyüklüğünde sorusuna yanıt arar oldu. Son dakika deprem verileri ile merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgilere erişilebiliyor. Peki az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede? İşte güncel verilerle 15 Mart 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

SON DEPREMLER LİSTESİNİ AFAD VE KANDİLLİ DUYURDU! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 15 Mart son dakika depremler

Son dakika depremler… Kahramanmaraş depreminin artçı sarsıntıları sürüyor. Kayseri, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep'te en çok sarsıntı yaşayan illerimizin başında geliyor. Anlık ve güncel depremler AFAD ve Kandilli tarafından açıklanıyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde birçok deprem meydana gelmeye devam ediyor. Peki Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 15 Mart AFAD Kandilli son depremler listesi

SON DEPREMLER LİSTESİNİ AFAD VE KANDİLLİ DUYURDU! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 15 Mart son dakika depremler

AFET BÖLGESİNDE ŞİDDETLİ DEPREMLER!

Afet bölgesinde yer alan Adıyaman, Hatay ve Malatya'da küçük ve büyük çaplı sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. 15 Mart son depremler güncel verilere göre en son Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'da deprem oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DEPREMLER LİSTESİNİ AFAD VE KANDİLLİ DUYURDU! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 15 Mart son dakika depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER LİSTESİNİ AFAD VE KANDİLLİ DUYURDU! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 15 Mart son dakika depremler

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER LİSTESİNİ AFAD VE KANDİLLİ DUYURDU! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 15 Mart son dakika depremler

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan verilere göre duyurulan son dakika deprem haberleri asrın felaketi ardından yakın mercek altına alındı.

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Elazığ üzerinde yıkıcı etkilere sahip büyük depremin ardından fay hattı üzerindeki iller deprem son dakika haberlerini takip ediyor.

BÖLGEDE ARTÇILAR SÜRÜYOR!

7.7 ve 7.6'lık iki büyük Kahramanmaraş depremi ardından ilk büyük artçı Gaziantep'te 6 ve üzerinde görüldü. Bir ayı geride bırakan yüzyılın felaketinde artçı sarsıntılar devam ediyor.

Uzmanlar artçıların yıllarca süreceğine dair uyarılarda bulundu. Bunun sebebi gerçekleşen depremlerin yüzeye yakınlığı. Yüzeye uzak olan depremlerde artçıların 10 gün süreyle sürmesi bekleniyor.

Ancak asrın felaketi yerin 7 km altında gerçekleşerek artçı şokları da beraberinde getirdi.

SON DAKİKA