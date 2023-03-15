Haberler Yaşam SON DEPREMLER LİSTESİNİ AFAD VE KANDİLLİ DUYURDU! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 15 Mart son dakika depremler

Giriş Tarihi: 15.03.2023 07:52 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 07:52

SON DEPREMLER LİSTESİNİ AFAD VE KANDİLLİ DUYURDU! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 15 Mart son dakika depremler

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından duyurulan son depremler listesi anlık takip ediliyor. Kahramanmaraş depreminin yıkıcı etkisi 11 ilimizi etkilemişti. Anlık sarsıntı yaşayan vatandaşlar bu sebeple deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde- büyüklüğünde sorusuna yanıt arar oldu. Son dakika deprem verileri ile merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgilere erişilebiliyor. Peki az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede? İşte güncel verilerle 15 Mart 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi