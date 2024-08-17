Giriş Tarihi: 17.08.2024 12:33
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024
12:35
SON DEPREMLER: İşte Türkiye'deki en riskli faylar! En büyük tehlike orada! Olası depremin şiddetini açıladı
SON DAKİKA DEPREMLER: Türkiye'deki en riskli faylar hangileri? Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu yaptığı açıklamada en büyük tehlikeye dikkat çekti. Olası depremin şiddetini de açıklayan Kutoğlu, "Bana sorarsanız Marmara Denizi'ndeki gerginlikler daha sonra geliyor. Buradaki fayların uzunluklarına baktığımızda bunlar en az 6'nın üzerinde deprem üreteceklerdir" dedi. İşte son dakika depremler haberinin detayları...