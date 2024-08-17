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Giriş Tarihi: 17.08.2024 12:33 Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 12:35

SON DEPREMLER: İşte Türkiye'deki en riskli faylar! En büyük tehlike orada! Olası depremin şiddetini açıladı

SON DAKİKA DEPREMLER: Türkiye'deki en riskli faylar hangileri? Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu yaptığı açıklamada en büyük tehlikeye dikkat çekti. Olası depremin şiddetini de açıklayan Kutoğlu, "Bana sorarsanız Marmara Denizi'ndeki gerginlikler daha sonra geliyor. Buradaki fayların uzunluklarına baktığımızda bunlar en az 6'nın üzerinde deprem üreteceklerdir" dedi. İşte son dakika depremler haberinin detayları...

SON DEPREMLER: İşte Türkiye’deki en riskli faylar! En büyük tehlike orada! Olası depremin şiddetini açıladı

SON DAKİKA DEPREMLER! ZBEÜ Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, milattan önce 222 yılına kadar geçmiş depremleri de gösteren, yer hareketlerini uydu verileri ve uzay teknolojileri kullanarak, kendileri geliştirdikleri yazılım ile fay hatlarını inceledi.

SON DEPREMLER: İşte Türkiye’deki en riskli faylar! En büyük tehlike orada! Olası depremin şiddetini açıladı

17 Ağustos depremiyle fay hattındaki enerjinin boşaldığını belirten Prof. Dr. Kutoğlu, "17 Ağustos'ta kırılan fay hattı Gölcük'ten başlayarak Düzce'ye kadar devam eden hat. Deprem 200 kilometre boyunca bir hattı kırdı. Bu fay üzerinde 200-250 yıl daha enerji birikmesi gerekiyor ki aynı büyüklükte bir deprem meydana gelsin. "

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SON DEPREMLER: İşte Türkiye’deki en riskli faylar! En büyük tehlike orada! Olası depremin şiddetini açıladı

"Dolayısıyla buradaki enerji şu an için boşalmış durumda. Bu hat üzerinde bu büyüklükte bir deprem beklemiyoruz" dedi.

SON DEPREMLER: İşte Türkiye’deki en riskli faylar! En büyük tehlike orada! Olası depremin şiddetini açıladı

"YIKICI DEPREMNERE NEDEN OLABİLİR"

Türkiye'de yıkıcı depremlere neden olabilecek faylar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kutoğlu, "Ülke olarak depremlerle sınanan bir ülkeyiz. Bu yüzden depremlerle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Ne zaman deprem olacak diye endişelenmektense bununla ilgili tedbirlerimizi almak ve artık depremlerde can kayıpları yaşamamak durumundayız. Bunun için de hem yetkililerin alması gereken önlemler var ama öbür taraftan vatandaşlarımızın da alması gereken önlemler var. "

SON DEPREMLER: İşte Türkiye’deki en riskli faylar! En büyük tehlike orada! Olası depremin şiddetini açıladı

"1999'dan beri birçok yasal düzenleme çıkartıldı ve kentsel dönüşüm yapıldı. Ama henüz istediğimiz seviyede değiliz. Özellikle Marmara bölgesinde yapı stokunun çok eksik ve birçoğunun da mühendislik hizmeti alınmadan inşa edilmiş binalar olduğunu görüyoruz. Bunları hızlı bir şekilde dönüştürmemiz gerekiyor."

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