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Haberler Yaşam SON DEPREMLER KANDİLLİ ile AFAD 23 ŞUBAT 2023: Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte son dakika deprem listesi
Giriş Tarihi: 23.02.2023 10:54 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 10:55

SON DEPREMLER KANDİLLİ ile AFAD 23 ŞUBAT 2023: Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte son dakika deprem listesi

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası yaşanan artçı bölge halkının huzurunu kaçırmaya devam ediyor. Hatay merkezli 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki iki deprem özellikle hasarlı binaların yıkılmasına sebep olurken, bölge halkı her sallantıda "az önce deprem mi oldu, son dakika deprem mi oldu?" sorgulamalarını yapıyor. Kandilli ve AFAD son depremler listesi yurt genelinde yaşanan tüm depremleri paylaşıyor. Bingöl, Elazığ, Malatya, Hatay, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş yaşanan artçı depremlerle oldukça sallanıyor. Son dakika deprem mi oldu araştırmasıyla vatandaşlar yaşanan durumu idrak etmeye çalışıyor. İşte 23 Şubat 2023 son depremler listesi

SON DEPREMLER KANDİLLİ ile AFAD 23 ŞUBAT 2023: Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte son dakika deprem listesi

Son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde gibi sorular yaşanan artçı depremler sonrası yanıt arıyor. Hatay merkezli 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki iki artçı deprem, bölge halkının huzurunu kaçırmış durumda. Bu sebeple AFAD son depremler listesi 23 Şubat aratması vatandaşlar tarafından yapılıyor. İşte son dakika deprem mi oldu sorusunun cevabı ve detayları

SON DEPREMLER KANDİLLİ ile AFAD 23 ŞUBAT 2023: Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte son dakika deprem listesi

HATAY'DA PEŞ PEŞE DEPREM!

Kahramanmaraş merkezli depremler, Gaziantep ve Hatay başta olmak üzere, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana ve Elazığ'da da etkili oldu. Bölgede çok sayıda artçı sarsıntı yaşanmaya devam ederken 3 dakika arayla Hatay merkezli 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem oldu.

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SON DEPREMLER KANDİLLİ ile AFAD 23 ŞUBAT 2023: Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte son dakika deprem listesi

Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04 sıralarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20.07'de ise 5,8 büyüklüğünde merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan bir deprem daha yaşandı.

Peş peşe yaşanan sarsıntılar, Gaziantep, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta da hissedilirken, ilk depremlerde hasar alan binalar da yıkıldı.

SON DEPREMLER KANDİLLİ ile AFAD 23 ŞUBAT 2023: Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte son dakika deprem listesi

Depremin ardından AFAD, hasarlı binalara girilmemesi, riskli yapılardan uzak durulması ve deniz seviyesinin 50 cm'e kadar yükselmesi konusunda vatandaşları uyardı. Edinilen bilgiye göre, Hatay merkezli depremler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerini de etkiledi.

SON DEPREMLER KANDİLLİ ile AFAD 23 ŞUBAT 2023: Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte son dakika deprem listesi

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

İki büyük deprem sonrası artçı sarsıntılar da sürüyor. Vatandaşlar hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarılıyor. Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları Kahramanmaraş ve Hatay'da devam ediyor.

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