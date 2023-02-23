Haberler Yaşam SON DEPREMLER KANDİLLİ ile AFAD 23 ŞUBAT 2023: Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte son dakika deprem listesi

Giriş Tarihi: 23.02.2023 10:54 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 10:55

SON DEPREMLER KANDİLLİ ile AFAD 23 ŞUBAT 2023: Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte son dakika deprem listesi

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası yaşanan artçı bölge halkının huzurunu kaçırmaya devam ediyor. Hatay merkezli 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki iki deprem özellikle hasarlı binaların yıkılmasına sebep olurken, bölge halkı her sallantıda "az önce deprem mi oldu, son dakika deprem mi oldu?" sorgulamalarını yapıyor. Kandilli ve AFAD son depremler listesi yurt genelinde yaşanan tüm depremleri paylaşıyor. Bingöl, Elazığ, Malatya, Hatay, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş yaşanan artçı depremlerle oldukça sallanıyor. Son dakika deprem mi oldu araştırmasıyla vatandaşlar yaşanan durumu idrak etmeye çalışıyor. İşte 23 Şubat 2023 son depremler listesi