Haberler Yaşam Son depremler: Kandilli ve AFAD verilerine göre 17 Şubat Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

Giriş Tarihi: 17.02.2023 07:56 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 07:56

Son depremler: Kandilli ve AFAD verilerine göre 17 Şubat Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberleri anlık olarak takip ediliyor. Kahramanmaraş ve çevre illeri vuran 7.7 ve 7.6'lık depremin artçıları sürüyor. Enkaz altından çıkarılan her bir nefes umut aşılarken artçı sarsıntılar ise sürüyor. Felaketin ardından paniğe kapılan vatandaşlar ise afet bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye için az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde şeklindeki sorulara yanıt arıyor. Peki Kandilli ve AFAD verilerine göre 17 Şubat Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte güncel veriler