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Haberler Yaşam Son depremler: Kandilli ve AFAD verilerine göre 17 Şubat Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 17.02.2023 07:56 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 07:56

Son depremler: Kandilli ve AFAD verilerine göre 17 Şubat Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberleri anlık olarak takip ediliyor. Kahramanmaraş ve çevre illeri vuran 7.7 ve 7.6'lık depremin artçıları sürüyor. Enkaz altından çıkarılan her bir nefes umut aşılarken artçı sarsıntılar ise sürüyor. Felaketin ardından paniğe kapılan vatandaşlar ise afet bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye için az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde şeklindeki sorulara yanıt arıyor. Peki Kandilli ve AFAD verilerine göre 17 Şubat Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte güncel veriler

Son depremler: Kandilli ve AFAD verilerine göre 17 Şubat Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

Kahramanmaraş depremi sonrası son depremler listesinin arama hız kazandı. 10 ilde etkili olan depremlerin üstünden günler geçti ancak artçıları hala devam ediyor. Hal böyleyken depremin büyük yıkıma yol açtığı iller başta olmak üzere diğer tüm illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. Peki, En son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? İşte, 17 Şubat 2023 Son depremler listesi…

Son depremler: Kandilli ve AFAD verilerine göre 17 Şubat Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

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Son depremler: Kandilli ve AFAD verilerine göre 17 Şubat Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Son depremler: Kandilli ve AFAD verilerine göre 17 Şubat Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 
 .............TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......                                                         Büyüklük Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği ---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  -------------- 2023.02.17 07:45:08  39.1592   40.1283        7.0      -.-  2.0  -.-   KORUDIBI-KARAKOCAN (ELAZIG)                       İlksel 2023.02.17 07:39:02  38.8825   37.1358        4.1      -.-  2.1  -.-   KOYUNLU-GURUN (SIVAS)                             İlksel 2023.02.17 07:35:45  37.3760   37.0165        4.4      -.-  3.0  -.-   KUMCATI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel 2023.02.17 07:35:02  37.8765   36.6015        5.0      -.-  2.6  -.-   TEKIR-(KAHRAMANMARAS)                             İlksel 2023.02.17 07:33:06  38.8048   38.1815       18.1      -.-  2.3  -.-   CEVRELI-ARGUVAN (MALATYA)                         İlksel 2023.02.17 07:20:42  38.6170   37.4677        2.9      -.-  1.6  -.-   CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA)                       İlksel 2023.02.17 07:16:27  38.8395   37.4372        2.8      -.-  2.2  -.-   KULAHLI-GURUN (SIVAS)                             İlksel 2023.02.17 07:11:04  38.0340   36.4515        5.3      -.-  2.0  -.-   CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel 2023.02.17 07:04:21  39.2408   40.2162       12.9      -.-  1.8  -.-   ACIKGUNEY-KIGI (BINGOL)                           İlksel 2023.02.17 07:02:30  38.1035   36.5575        3.2      -.-  2.2  -.-   CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel 2023.02.17 06:59:43  38.0798   37.7638        6.2      -.-  2.3  -.-   SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel 2023.02.17 06:46:39  37.0812   36.0178       18.7      -.-  2.5  -.-   AZIZLI-CEYHAN (ADANA)                             İlksel 2023.02.17 06:40:34  40.3312   27.3285        5.8      -.-  1.9  -.-   CESMEALTI-BIGA (CANAKKALE)                        İlksel 2023.02.17 06:35:46  38.3123   36.4808        5.4      -.-  1.6  -.-   DAYOLUK-SARIZ (KAYSERI)                           İlksel 2023.02.17 06:33:29  37.9492   36.3008        5.0      -.-  2.4  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel 2023.02.17 06:31:49  38.0692   36.7168        5.0      -.-  2.3  -.-   FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel 2023.02.17 06:16:27  38.9878   40.0893        8.9      -.-  1.8  -.-   KAVAKDERE-KARAKOCAN (ELAZIG)                      İlksel 2023.02.17 05:54:42  39.0903   40.4957        8.5      -.-  1.2  -.-   TEPEBASI-(BINGOL)                                 İlksel 2023.02.17 05:53:09  37.2953   35.4143        2.6      -.-  2.7  -.-   SAYCA-IMAMOGLU (ADANA)                            İlksel 2023.02.17 05:50:12  37.4633   37.1697       14.4      -.-  2.2  -.-   DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)         İlksel
Son depremler: Kandilli ve AFAD verilerine göre 17 Şubat Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?
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