Haberler Yaşam Son Depremler Listesi AFAD/Kandilli verileri 1 Mart | Az önce deprem mi oldu, nerede ve şiddeti kaç? Son Dakika Deprem Haberleri

Giriş Tarihi: 01.03.2023 07:32 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 07:32

Son dakika deprem haberleri için anlık olarak güncellenen AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı araştırılıyor. Yüzyılın en büyük afeti olarak tanımlanan Kahramanmaraş ve Hatay depremleri sonrası bölgede artçılar devam ediyor. Afet bölgesi dışında kalan illerde de zaman zaman 4 ve üzeri büyüklüğünde sarsıntılar yaşanıyor. Yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar ise bu noktada ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, En son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile 1 Mart Çarşamba canlı - anlık son depremler listesi ve büyüklükleri…