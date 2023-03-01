Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son Depremler Listesi AFAD/Kandilli verileri 1 Mart | Az önce deprem mi oldu, nerede ve şiddeti kaç? Son Dakika Deprem Haberleri
Giriş Tarihi: 01.03.2023 07:32 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 07:32

Son Depremler Listesi AFAD/Kandilli verileri 1 Mart | Az önce deprem mi oldu, nerede ve şiddeti kaç? Son Dakika Deprem Haberleri

Son dakika deprem haberleri için anlık olarak güncellenen AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı araştırılıyor. Yüzyılın en büyük afeti olarak tanımlanan Kahramanmaraş ve Hatay depremleri sonrası bölgede artçılar devam ediyor. Afet bölgesi dışında kalan illerde de zaman zaman 4 ve üzeri büyüklüğünde sarsıntılar yaşanıyor. Yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar ise bu noktada ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, En son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile 1 Mart Çarşamba canlı - anlık son depremler listesi ve büyüklükleri…

Son Depremler Listesi AFAD/Kandilli verileri 1 Mart | Az önce deprem mi oldu, nerede ve şiddeti kaç? Son Dakika Deprem Haberleri

Son dakika deprem haberleri ''En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?'' soruları ile araştırılıyor. Kahramanmaraş ve Hatay depremleri sonrası geçtiğimiz gün afet bölgesinde yer alan Malatya'da korkutan bir deprem meydana geldi. 5.6 büyüklüğündeki sarsıntıda hasarlı binalar yıkılırken çok sayıda vatandaşımız yaralandı. Afet bölgesinde artçı sarsıntılar devam ederken ülkemizin diğer bölgelerinde de zaman zaman küçük ve büyük çaplı depremler yaşanıyor. Hissettikleri depremin şiddeti, saati, merkez üssü ve derinliği gibi detayları öğrenmek isteyenler ''1 Mart az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, son dakika deprem haberleri ile 1 Mart Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son Depremler Listesi AFAD/Kandilli verileri 1 Mart | Az önce deprem mi oldu, nerede ve şiddeti kaç? Son Dakika Deprem Haberleri

SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar devam ediyor! Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde saat 05:23'te bir deprem meydana geldi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, 4.4 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.0 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son Depremler Listesi AFAD/Kandilli verileri 1 Mart | Az önce deprem mi oldu, nerede ve şiddeti kaç? Son Dakika Deprem Haberleri

ARTÇI DEPREM NEDİR?

Ana depremden sonra meydana gelen sarsıntılara artçı sarsıntı denmektedir. Artçı sarsıntılar ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir ancak şiddet olarak ondan daha küçüktür.

Eğer artçı sarsıntı ana depremden daha şiddetli gerçekleşirse bilinmelidir ki artçıdan önce meydana gelen deprem ana deprem değil öncü sarsıntıdır ve artçı sarsıntı adı verilen sarsıntı aslında ana depremdir.

Son Depremler Listesi AFAD/Kandilli verileri 1 Mart | Az önce deprem mi oldu, nerede ve şiddeti kaç? Son Dakika Deprem Haberleri

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Son Depremler Listesi AFAD/Kandilli verileri 1 Mart | Az önce deprem mi oldu, nerede ve şiddeti kaç? Son Dakika Deprem Haberleri

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

SON DAKİKA