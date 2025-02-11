Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DEPREMLER LİSTESİ 11 ŞUBAT SALI | Ege'de peş peşe sarsıntı! AFAD ve Kandilli verileriyle güncel depremler
Giriş Tarihi: 11.02.2025 09:52 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 09:52

SON DEPREMLER LİSTESİ 11 ŞUBAT SALI | Ege'de peş peşe sarsıntı! AFAD ve Kandilli verileriyle güncel depremler

Ege Denizi'nde sismik hareketlilik devam ediyor! Yunanistan'ın Santorini Adası çevresinde başlayan yer hareketleri etkisini sürdürüyor. 26 Ocak ile 11 Şubat arasında bölgede meydana gelen deprem sayısı 9 bini aştı. Dün saat 23.16'da 5,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi ve sarsıntı İzmir ile çevre illerde hissedildi. Ardından saat 01.37'de Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde bir başka deprem daha yaşandı. İşte, 11 Şubat tarihine ait AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler verileri

SON DEPREMLER LİSTESİ 11 ŞUBAT SALI | Ege’de peş peşe sarsıntı! AFAD ve Kandilli verileriyle güncel depremler

26 Ocak 2025'ten bu yana Ege Denizi'nde peş peşe depremler yaşanıyor. Yunanistan'ın Santorini Adası çevresinde başlayan sismik hareketlilik sürerken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel ölçümlerle bölgedeki durumu aktarmaya devam ediyor. İşte, 11 Şubat 2025 itibarıyla Ege Denizi'nde kaydedilen son depremler...

SON DEPREMLER LİSTESİ 11 ŞUBAT SALI | Ege’de peş peşe sarsıntı! AFAD ve Kandilli verileriyle güncel depremler

5 ÜZERİ ART ARDA İKİ DEPREM!

Ege Denizi'nde dün gece art arda iki deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, ilk sarsıntı saat 23.16'da 5,2 büyüklüğünde kaydedildi. Zeminden 7 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin, Muğla'nın Bodrum ilçesine 160 kilometre mesafede olduğu belirtildi. Saat 01.37'de ise merkez üssü yine Ege Denizi olan 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Her iki deprem de İzmir ve çevre illerde hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DEPREMLER LİSTESİ 11 ŞUBAT SALI | Ege’de peş peşe sarsıntı! AFAD ve Kandilli verileriyle güncel depremler

SON DEPREMLER LİSTESİ 11 ŞUBAT BUGÜNKÜ DEPREMLER
Ege'de depremler devam ediyor. AFAD ölçümlerine göre;

Saat 07:24'te 3.0 büyüklüğünde,
Saat 07:09'da 3.0 büyüklüğünde,
Saat 06:47'de 4.2 büyüklüğünde,
Saat 06:37'de 2.5 büyüklüğünde,
Saat 06:08'de 2.7 büyüklüğünde,
Saat 05:46'da 3.9 büyüklüğünde,
Saat 05:38'de 2.4 büyüklüğünde,
Saat 05:26'da 2.7 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.
Bölgedeki sismik hareketlilik devam ediyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ 11 ŞUBAT SALI | Ege’de peş peşe sarsıntı! AFAD ve Kandilli verileriyle güncel depremler

EGE'DE YAŞANAN DEPREM TÜRKİYEYİ ETKİLER Mİ?

Ege Denizi'nde son günlerde art arda meydana gelen depremler, bölgede "deprem fırtınası" olarak adlandırılan bir sismik hareketliliğe işaret ediyor. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, bu depremlerin Türkiye'ye şu an için olumsuz bir etkisinin olmadığını belirterek, "Ülkemiz için çok olumsuz bir etkisinden söz edemeyiz. Fakat 6 ve üzeri bir depremi kıyılarımızda hissetmemiz mümkün." dedi.

SON DEPREMLER LİSTESİ 11 ŞUBAT SALI | Ege’de peş peşe sarsıntı! AFAD ve Kandilli verileriyle güncel depremler

SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünün üzerindeki tüm depremleri anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Daha küçük olan depremler iste son depremler listesinde görüntülenmektedir.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA