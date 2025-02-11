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SON DEPREMLER LİSTESİ 11 ŞUBAT SALI | Ege'de peş peşe sarsıntı! AFAD ve Kandilli verileriyle güncel depremler
Giriş Tarihi: 11.02.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
09:52
SON DEPREMLER LİSTESİ 11 ŞUBAT SALI | Ege'de peş peşe sarsıntı! AFAD ve Kandilli verileriyle güncel depremler
Ege Denizi'nde sismik hareketlilik devam ediyor! Yunanistan'ın Santorini Adası çevresinde başlayan yer hareketleri etkisini sürdürüyor. 26 Ocak ile 11 Şubat arasında bölgede meydana gelen deprem sayısı 9 bini aştı. Dün saat 23.16'da 5,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi ve sarsıntı İzmir ile çevre illerde hissedildi. Ardından saat 01.37'de Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde bir başka deprem daha yaşandı. İşte, 11 Şubat tarihine ait AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler verileri