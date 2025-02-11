SON DEPREMLER LİSTESİ 11 ŞUBAT SALI | Ege’de peş peşe sarsıntı! AFAD ve Kandilli verileriyle güncel depremler

5 ÜZERİ ART ARDA İKİ DEPREM!

Ege Denizi'nde dün gece art arda iki deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, ilk sarsıntı saat 23.16'da 5,2 büyüklüğünde kaydedildi. Zeminden 7 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin, Muğla'nın Bodrum ilçesine 160 kilometre mesafede olduğu belirtildi. Saat 01.37'de ise merkez üssü yine Ege Denizi olan 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Her iki deprem de İzmir ve çevre illerde hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.