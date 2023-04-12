Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DEPREMLER LİSTESİ 12 NİSAN 2023: Artçılar devam ediyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
Giriş Tarihi: 12.04.2023 07:21 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 07:21

SON DEPREMLER LİSTESİ 12 NİSAN 2023: Artçılar devam ediyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Son dakika deprem mi oldu sorusu yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesini paylaşarak bugün gerçekleşen depremlerin detayları vatandaşlara anlık olarak sunmakta. Yaşanan iki büyük deprem sonrası deprem bölgelerinde artçılar sıklıkla devam ediyor. Bu noktada son depremler 12 Nisan 2023 aratması sıklıkla yapılmakta. AFAD ve Kandilli Rasathanesi üzerinden az önce deprem mi oldu, son dakika deprem haberi ile deprem nerede oldu soruları cevap bulmakta. İşte son depremler listesi 12 Nisan 2023

SON DEPREMLER LİSTESİ 12 NİSAN 2023: Artçılar devam ediyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Son dakika deprem mi oldu sorusu yanıt arıyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan Tekirdağ depremi, Marmara Bölgesi'nde yaşayan vatandaşların büyük Marmara depremi korkusu tekrardan uyandı. İki büyük Kahramanmaraş depremi sonrası artçı depremler hala devam etmekte. Peki, son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi? İşte son depremler listesi 12 Nisan 2023

SON DEPREMLER LİSTESİ 12 NİSAN 2023: Artçılar devam ediyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

BÖLGEDE ARTÇILAR SÜRÜYOR!

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay gibi merkezlerde artçı sarsıntılar devam ediyor.

Son olarak Kahramanmaraş'ta 3.5 ve 4.0 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DEPREMLER LİSTESİ 12 NİSAN 2023: Artçılar devam ediyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından yaşanan sarsıntılar kayıt altına alınıyor:

SON DEPREMLER KANDİLLİ RASATHANESİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER LİSTESİ 12 NİSAN 2023: Artçılar devam ediyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da son 100 deprem listeleniyor. Listede Türkiye üzerindeki sarsıntıların yanı sıra Dünya üzerindeki sarsıntılar da yer alıyor:

AFAD ON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER LİSTESİ 12 NİSAN 2023: Artçılar devam ediyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri paylaşmaya devam ediyor. Afetbölgesi olan Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Adana gibi şehirlerden artçı deprem bilgisi gelmeye devam ediyor.

SON DAKİKA