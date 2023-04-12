Haberler Yaşam SON DEPREMLER LİSTESİ 12 NİSAN 2023: Artçılar devam ediyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Giriş Tarihi: 12.04.2023 07:21 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 07:21

SON DEPREMLER LİSTESİ 12 NİSAN 2023: Artçılar devam ediyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Son dakika deprem mi oldu sorusu yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesini paylaşarak bugün gerçekleşen depremlerin detayları vatandaşlara anlık olarak sunmakta. Yaşanan iki büyük deprem sonrası deprem bölgelerinde artçılar sıklıkla devam ediyor. Bu noktada son depremler 12 Nisan 2023 aratması sıklıkla yapılmakta. AFAD ve Kandilli Rasathanesi üzerinden az önce deprem mi oldu, son dakika deprem haberi ile deprem nerede oldu soruları cevap bulmakta. İşte son depremler listesi 12 Nisan 2023