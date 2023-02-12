Haberler Yaşam SON DEPREMLER LİSTESİ 12 ŞUBAT | Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? AFAD/Kandilli son dakika depremler

Giriş Tarihi: 12.02.2023 10:03 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 10:03

SON DEPREMLER LİSTESİ 12 ŞUBAT | Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? AFAD/Kandilli son dakika depremler

AFAD ve Kandilli son depremler listesi özellikle Kahramanmaraş depremi sonrası daha çok araştırılır hale geldi. Büyük yıkıma neden olan iki şiddetli depremin üstünden günler geçmesine rağmen artçıları sürüyor. Bu noktada depremin hissedildiği bölge başta olmak üzere yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. Son dakika depremler saati, şiddeti, konumu ve derinliği Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılıyor. Peki, En son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? İşte, 12 Şubat 2023 Son depremler listesi…