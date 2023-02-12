Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DEPREMLER LİSTESİ 12 ŞUBAT | Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? AFAD/Kandilli son dakika depremler
Giriş Tarihi: 12.02.2023 10:03 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 10:03

SON DEPREMLER LİSTESİ 12 ŞUBAT | Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? AFAD/Kandilli son dakika depremler

AFAD ve Kandilli son depremler listesi özellikle Kahramanmaraş depremi sonrası daha çok araştırılır hale geldi. Büyük yıkıma neden olan iki şiddetli depremin üstünden günler geçmesine rağmen artçıları sürüyor. Bu noktada depremin hissedildiği bölge başta olmak üzere yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. Son dakika depremler saati, şiddeti, konumu ve derinliği Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılıyor. Peki, En son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? İşte, 12 Şubat 2023 Son depremler listesi

Son Depremler Listesi 12 Şubat | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD/Kandilli son dakika deprem haberleri

Son dakika depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruluyor. 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen iki şiddetli Kahramanmaraş depremi bölgede büyük yıkıma neden oldu. 10 ilde derin yaralar açan depremin artçı sarsıntıları sürüyor. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızı arama kurtarma çalışmaları devam ederken afet bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye için az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde şeklindeki araştırmalar hız kazandı. İşte, 12 Şubat Pazar AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

Son Depremler Listesi 12 Şubat | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD/Kandilli son dakika deprem haberleri

PEŞ PEŞE İKİ BÜYÜK DEPREM!

Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı.

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta merkez üssü Pazarcık ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Saat 04.17'deki depremin büyüklüğü önce 7,4 olarak duyuruldu. Ancak AFAD ilerleyen saatlerde güncelleme yaparak depremin büyüklüğünün 7,7 olduğunu açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son Depremler Listesi 12 Şubat | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD/Kandilli son dakika deprem haberleri

7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, sarsıntının artçı değil yeni bir deprem olduğunu kaydetti.

Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde birçok ilde hissedilen deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Son Depremler Listesi 12 Şubat | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD/Kandilli son dakika deprem haberleri

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ BİLANÇOSU: ÖLÜ VE YARALI SAYISI SON DURUM!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 12 Şubat 2023 Pazar saat 00.00 itibarıyla 24 bin 617 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 278 kişinin yaralı olarak kurtulduğunu bildirdi.

Son Depremler Listesi 12 Şubat | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD/Kandilli son dakika deprem haberleri

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Deprem sonrası artçı sarsıntılar da sürüyor. Vatandaşlar hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarılıyor. Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor.

SON DAKİKA