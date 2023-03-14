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Haberler Yaşam SON DEPREMLER LİSTESİ 14 MART | AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile son dakika deprem mi oldu?
Giriş Tarihi: 14.03.2023 06:27 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 06:27

SON DEPREMLER LİSTESİ 14 MART | AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile son dakika deprem mi oldu?

Son dakika deprem haberleri… 6 Şubat Kahramanmaraş depremi sonrası afet bölgesinde şiddetli artçılar devam ediyor. Gün içerisinde meydana gelen Kayseri, Adıyaman, Malatya, Hatay, Adana merkezli sarsıntılar ve son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesinde yerini alıyor. Çok sayıda can kaybının yaşandığı asrın felaketinin ardından yaşanan küçük ve büyük sarsıntılar ile ilgili veriler az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları ile sorgulanıyor. En son deprem son dakika açıklaması ile merkez üssü, derinliği, büyüklüğü ve şiddeti gibi veriler listeden öğrenilebiliyor. İşte, 14 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

SON DEPREMLER LİSTESİ 14 MART | AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile son dakika deprem mi oldu?

14 Mart 2023 Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile güncelleniyor. 11 ilde derin yaralar açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketinin üzerinden bir ay geçmesine rağmen bölgede artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Şiddetli artçılar nedeniyle felaketten etkilenen illerdeki ağır hasarlı binalar yıkılabiliyor. Hal böyleyken diken üstünde olan bölge halkı başta olmak üzere vatandaşlar hissettikleri her sarsıntı sonrası az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. Son dakika deprem verileri ile merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgilere erişilebiliyor. İşte, 14 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

SON DEPREMLER LİSTESİ 14 MART | AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile son dakika deprem mi oldu?

ADIYAMAN VE MALATYA'DA ŞİDDETLİ ARTÇI DEPREMLER!

Afet bölgesinde yer alan Adıyaman, Hatay ve Malatya'da küçük ve büyük çaplı sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. 14 Mart son depremler güncel verilere göre 3 büyük artçı kaydedildi:

05.27 Malatya, Battalgazi (3.9) (AFAD verisi)

05.27 | Adıyaman, Sincik (4.1) (Kandilli verisi)

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SON DEPREMLER LİSTESİ 14 MART | AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile son dakika deprem mi oldu?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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SON DEPREMLER LİSTESİ 14 MART | AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile son dakika deprem mi oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER LİSTESİ 14 MART | AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile son dakika deprem mi oldu?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan verilere göre duyurulan son dakika deprem haberleri asrın felaketi ardından yakın mercek altına alındı.

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Elazığ üzerinde yıkıcı etkilere sahip büyük depremin ardından fay hattı üzerindeki iller deprem son dakika haberlerini takip ediyor.

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