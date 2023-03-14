Haberler Yaşam SON DEPREMLER LİSTESİ 14 MART | AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile son dakika deprem mi oldu?

Giriş Tarihi: 14.03.2023 06:27 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 06:27

Son dakika deprem haberleri… 6 Şubat Kahramanmaraş depremi sonrası afet bölgesinde şiddetli artçılar devam ediyor. Gün içerisinde meydana gelen Kayseri, Adıyaman, Malatya, Hatay, Adana merkezli sarsıntılar ve son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesinde yerini alıyor. Çok sayıda can kaybının yaşandığı asrın felaketinin ardından yaşanan küçük ve büyük sarsıntılar ile ilgili veriler az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları ile sorgulanıyor. En son deprem son dakika açıklaması ile merkez üssü, derinliği, büyüklüğü ve şiddeti gibi veriler listeden öğrenilebiliyor. İşte, 14 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…