SON DEPREMLER LİSTESİ | 15 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri..

DEPREM Mİ OLDU? NEREDE, NE KADAR ŞİDDETLİ?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son depremleri anlık olarak güncellemektedir. Bu güncel liste, küçük veya büyük tüm depremleri içerir ve vatandaşlar depremlerin büyüklüğü ve derinliği gibi detayları bu liste aracılığıyla öğrenebilirler.