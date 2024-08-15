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Giriş Tarihi: 15.08.2024 10:15 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 10:15

SON DEPREMLER LİSTESİ | 15 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri..

Türkiye, deprem açısından aktif bir ülke olup her gün çeşitli büyüklüklerde sarsıntılar yaşanmaktadır. Bu sarsıntılar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından düzenli olarak izlenir ve kayıt altına alınır. AFAD'ın sitesinde yer alan bilgilere göre, bugün çeşitli bölgelerde 3 ve üzeri büyüklükte depremler meydana gelmiştir. Güncel depremler hakkında bilgi almak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine bakılabilir. İşte, son depremler listesi…

SON DEPREMLER LİSTESİ | 15 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri..

Son depremler listesi anbean güncelleniyor. Türkiye genelinde gün boyunca çeşitli büyüklüklerde sarsıntılar meydana geliyor. Bu depremlerden bazıları hissedilirken, bazıları ise genellikle vatandaşlar tarafından fark edilmiyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, her büyüklükteki depreme dair verileri detaylı şekilde raporlayıp ve bu bilgileri kendi web sitelerinde paylaşıyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ | 15 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri..

DEPREM Mİ OLDU? NEREDE, NE KADAR ŞİDDETLİ?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son depremleri anlık olarak güncellemektedir. Bu güncel liste, küçük veya büyük tüm depremleri içerir ve vatandaşlar depremlerin büyüklüğü ve derinliği gibi detayları bu liste aracılığıyla öğrenebilirler.

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SON DEPREMLER LİSTESİ | 15 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri..

Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.75 km] Armutlu (Yalova)
Tarih:2024-08-15
Saat:06:20:31 TSİ
Enlem:40.42139 N
Boylam:28.97333 E
Derinlik:7 km

Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Merkez (Sivas)
Tarih:2024-08-13
Saat:10:33:16 TSİ
Enlem:39.6525 N
Boylam:37.37306 E
Derinlik:9.7 km

Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-08-13
Saat:04:35:15 TSİ
Enlem:34.30889 N
Boylam:24.38944 E
Derinlik:7 km

SON DEPREMLER LİSTESİ | 15 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri..

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

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SON DEPREMLER LİSTESİ | 15 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri..
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