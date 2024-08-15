Giriş Tarihi: 15.08.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
10:15
SON DEPREMLER LİSTESİ | 15 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri..
Türkiye, deprem açısından aktif bir ülke olup her gün çeşitli büyüklüklerde sarsıntılar yaşanmaktadır. Bu sarsıntılar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından düzenli olarak izlenir ve kayıt altına alınır. AFAD'ın sitesinde yer alan bilgilere göre, bugün çeşitli bölgelerde 3 ve üzeri büyüklükte depremler meydana gelmiştir. Güncel depremler hakkında bilgi almak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine bakılabilir. İşte, son depremler listesi…