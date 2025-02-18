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Haberler Yaşam GÜNCEL SON DEPREMLER 18 Şubat 2025: Ege Denizi'nde hareketlilik! AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu?
Giriş Tarihi: 18.02.2025 12:43 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 12:43

GÜNCEL SON DEPREMLER 18 Şubat 2025: Ege Denizi'nde hareketlilik! AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu?

Son dönemde Ege Denizi üzerinde yaşanan sismik hareketliliğin yanı sıra geçtiğimiz gün Ankara'da meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki sarsıntı bölge halkını endişelendirdi. Bölgede diri fay hattı araştırmasına başlayanlar Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) verilerine yönelirken AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi de takip edilmeye devam ediyor. Peki; 18 Şubat 2025 verilerine göre az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

GÜNCEL SON DEPREMLER 18 Şubat 2025: Ege Denizi’nde hareketlilik! AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu?

Son depremler 18 Şubat 2025 tarihi ile yakın takibe alındı. Santorini açıklarında gerçekleşen depremlerin ardından etkilenebilecek bölgeler araştırmalara hız kazandırdı. Meydana gelen depremlerin sıklığı ve büyüklüğü değişiklik gösterirken güncel veriler AFAD ve Kandilli listelerinde incelenebiliyor. İşte, son depremlerin merkez üssü, şiddeti ve derinliği...

GÜNCEL SON DEPREMLER 18 Şubat 2025: Ege Denizi’nde hareketlilik! AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu?

EGE DENİZİ'NDE HAREKETLİLİK SÜRÜYOR!

Ocak ayı sonundan bu yana Santorini açıklarında Ege Denizi üzerinde pek çok deprem kaydedildi. 3 ve üzerinde, zaman zaman büyüklüğü 5 üzerine çıkan depremler deniz üzerinde meydana gelmeye devam ediyor.

Depremlerin sıklığı ve büyüklüğü değişkenlik gösterirken sarsıntıların takibi AFAD ve Kandilli Rasathanesi listelerinden gerçekleşiyor.

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GÜNCEL SON DEPREMLER 18 Şubat 2025: Ege Denizi’nde hareketlilik! AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu?

SON DEPREMLER LİSTESİ - 18 ŞUBAT 2025

Türkiye'de yer alan diri fayların üzerinde gerçekleşen tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemlerine kaydediliyor. Listeler üzerinden depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği öğrenilebiliyor.

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GÜNCEL SON DEPREMLER 18 Şubat 2025: Ege Denizi’nde hareketlilik! AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

Sarsıntı hissedenler 'deprem mi oldu' sorusuna yanıt aramak amaçlı listelere başvuruyor. Öte yandan AFAD ve Kandilli'nin sosyal medya hesaplarından da anlık bildirim almak mümkün.

GÜNCEL SON DEPREMLER 18 Şubat 2025: Ege Denizi’nde hareketlilik! AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu?
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