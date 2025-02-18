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GÜNCEL SON DEPREMLER 18 Şubat 2025: Ege Denizi'nde hareketlilik! AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu?
Giriş Tarihi: 18.02.2025 12:43
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
12:43
GÜNCEL SON DEPREMLER 18 Şubat 2025: Ege Denizi'nde hareketlilik! AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu?
Son dönemde Ege Denizi üzerinde yaşanan sismik hareketliliğin yanı sıra geçtiğimiz gün Ankara'da meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki sarsıntı bölge halkını endişelendirdi. Bölgede diri fay hattı araştırmasına başlayanlar Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) verilerine yönelirken AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi de takip edilmeye devam ediyor. Peki; 18 Şubat 2025 verilerine göre az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?