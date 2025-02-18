GÜNCEL SON DEPREMLER 18 Şubat 2025: Ege Denizi’nde hareketlilik! AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu?

EGE DENİZİ'NDE HAREKETLİLİK SÜRÜYOR!

Ocak ayı sonundan bu yana Santorini açıklarında Ege Denizi üzerinde pek çok deprem kaydedildi. 3 ve üzerinde, zaman zaman büyüklüğü 5 üzerine çıkan depremler deniz üzerinde meydana gelmeye devam ediyor.

Depremlerin sıklığı ve büyüklüğü değişkenlik gösterirken sarsıntıların takibi AFAD ve Kandilli Rasathanesi listelerinden gerçekleşiyor.