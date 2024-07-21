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Haberler Yaşam Son Depremler Listesi (21 Temmuz 2024) || Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı!
Giriş Tarihi: 21.07.2024 10:23 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 10:25

Son Depremler Listesi (21 Temmuz 2024) || Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı!

Dün akşam Adana'da, bu sabah ise Akdeniz'de yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın açıklamalarını mercek altına alıyor. Bu kapsamda az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt arayanlar arasında bulunuyor. İşte 21 Temmuz 2024 son depremler listesi…

Son Depremler Listesi 21 Temmuz 2024 || Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı!

Ülkemizin içinde bulunduğu deprem kuşağı sebebiyle gün içinde sık sık sarsıntılar meydana geliyor. Yaşanan bu irili ufaklı sarsıntıların akabinde vatandaşlar Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularıyla araştırma yapıyor. İşte Kandilli ve AFAD açıklamalarıyla 21 Temmuz 2024 Son Depremler Listesi.

Son Depremler Listesi 21 Temmuz 2024 || Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı!

AKDENİZ'DE DEPREM
Büyüklük:5.0 (Ml)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-07-21
Saat:07:01:28 TSİ
Enlem:35.08833 N
Boylam:23.44639 E
Derinlik:15 km

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Son Depremler Listesi 21 Temmuz 2024 || Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı!

ADANA'DA DEPREM

Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Aladağ (Adana)
Tarih:2024-07-21
Saat:05:55:08 TSİ
Enlem:37.65056 N
Boylam:35.38722 E
Derinlik:9.26 km

Son Depremler Listesi 21 Temmuz 2024 || Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı!

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Son Depremler Listesi 21 Temmuz 2024 || Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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