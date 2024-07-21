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Son Depremler Listesi (21 Temmuz 2024) || Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı!
Giriş Tarihi: 21.07.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024
10:25
Son Depremler Listesi (21 Temmuz 2024) || Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı!
Dün akşam Adana'da, bu sabah ise Akdeniz'de yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın açıklamalarını mercek altına alıyor. Bu kapsamda az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt arayanlar arasında bulunuyor. İşte 21 Temmuz 2024 son depremler listesi…