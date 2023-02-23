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Haberler Yaşam Son depremler listesi 23 Şubat 2023: Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte Kandilli ve AFAD son dakika deprem haberi
Giriş Tarihi: 23.02.2023 06:12 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 06:13

Son depremler listesi 23 Şubat 2023: Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte Kandilli ve AFAD son dakika deprem haberi

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası yaşanan artçı bölge halkının huzurunu kaçırmaya devam ediyor. Hatay merkezli 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki iki deprem özellikle hasarlı binaların yıkılmasına sebep olurken, bölge halkı her sallantıda "az önce deprem mi oldu, son dakika deprem mi oldu?" sorgulamalarını yapıyor. Kandilli ve AFAD son depremler listesi yurt genelinde yaşanan tüm depremleri paylaşıyor. Bingöl, Elazığ, Malatya, Hatay, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş yaşanan artçı depremlerle oldukça sallanıyor.

Son depremler listesi 23 Şubat 2023: Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte Kandilli ve AFAD son dakika deprem haberi

Son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde gibi sorular yaşanan artçı depremler sonrası yanıt arıyor. Hatay merkezli 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki iki artçı deprem, bölge halkının huzurunu kaçırmış durumda. Bu sebeple AFAD son depremler listesi 23 Şubat aratması vatandaşlar tarafından yapılıyor.

Son depremler listesi 23 Şubat 2023: Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte Kandilli ve AFAD son dakika deprem haberi

HATAY'DA PEŞ PEŞE DEPREM!

Kahramanmaraş merkezli depremler, Gaziantep ve Hatay başta olmak üzere, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana ve Elazığ'da da etkili oldu. Bölgede çok sayıda artçı sarsıntı yaşanmaya devam ederken 3 dakika arayla Hatay merkezli 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem oldu.

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Son depremler listesi 23 Şubat 2023: Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte Kandilli ve AFAD son dakika deprem haberi

Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04 sıralarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20.07'de ise 5,8 büyüklüğünde merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan bir deprem daha yaşandı.

Peş peşe yaşanan sarsıntılar, Gaziantep, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta da hissedilirken, ilk depremlerde hasar alan binalar da yıkıldı.

Son depremler listesi 23 Şubat 2023: Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte Kandilli ve AFAD son dakika deprem haberi

Depremin ardından AFAD, hasarlı binalara girilmemesi, riskli yapılardan uzak durulması ve deniz seviyesinin 50 cm'e kadar yükselmesi konusunda vatandaşları uyardı. Edinilen bilgiye göre, Hatay merkezli depremler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerini de etkiledi.

Son depremler listesi 23 Şubat 2023: Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte Kandilli ve AFAD son dakika deprem haberi

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

İki büyük deprem sonrası artçı sarsıntılar da sürüyor. Vatandaşlar hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarılıyor. Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları Kahramanmaraş ve Hatay'da devam ediyor.

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