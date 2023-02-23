Haberler Yaşam Son depremler listesi 23 Şubat 2023: Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte Kandilli ve AFAD son dakika deprem haberi

Giriş Tarihi: 23.02.2023 06:12 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 06:13

Son depremler listesi 23 Şubat 2023: Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte Kandilli ve AFAD son dakika deprem haberi

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası yaşanan artçı bölge halkının huzurunu kaçırmaya devam ediyor. Hatay merkezli 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki iki deprem özellikle hasarlı binaların yıkılmasına sebep olurken, bölge halkı her sallantıda "az önce deprem mi oldu, son dakika deprem mi oldu?" sorgulamalarını yapıyor. Kandilli ve AFAD son depremler listesi yurt genelinde yaşanan tüm depremleri paylaşıyor. Bingöl, Elazığ, Malatya, Hatay, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş yaşanan artçı depremlerle oldukça sallanıyor.