SON DEPREMLER LİSTESİ 23 ŞUBAT | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD deprem son dakika haberleri

Deprem son dakika haberleri takip edilmeye devam ediyor. Ülkemizde yaşanan yüzyılın felaketi ardından afet bölgesinde artçılar sürerken ülke genelindeki sarsıntılar da endişe yaratıyor. Son depremler listesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. Yaşanan küçük ve büyük çaplı sarsıntılar listede yerini alırken sarsıntıyı hissedenler de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. Paylaşın veriler ile depremin şiddeti, merkez üssü ve derinliği öğrenilebiliyor. İşte, 23 Şubat son depremler listesi…