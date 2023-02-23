SON DEPREMLER LİSTESİ 23 ŞUBAT | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD deprem son dakika haberleri

Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile takip ediliyor. Hatay ve Kahramanmaraş depremi sonrası 3 ve üzerinde artçı sarsıntılar sosyal medya hesaplarında da kamuoyu ile paylaşılıyor. Her sarsıntıda afet bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor. Yaşanan sarsıntının şiddeti ve merkez üssü belirlemesi sonrası deprem son dakika haberi ile duyuruluyor. İşte, 23 Şubat son depremler listesi…