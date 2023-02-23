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Haberler Yaşam SON DEPREMLER LİSTESİ 23 ŞUBAT | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD deprem son dakika haberleri
Giriş Tarihi: 23.02.2023 11:49 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 11:58

SON DEPREMLER LİSTESİ 23 ŞUBAT | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD deprem son dakika haberleri

Deprem son dakika haberleri takip edilmeye devam ediyor. Ülkemizde yaşanan yüzyılın felaketi ardından afet bölgesinde artçılar sürerken ülke genelindeki sarsıntılar da endişe yaratıyor. Son depremler listesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. Yaşanan küçük ve büyük çaplı sarsıntılar listede yerini alırken sarsıntıyı hissedenler de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. Paylaşın veriler ile depremin şiddeti, merkez üssü ve derinliği öğrenilebiliyor. İşte, 23 Şubat son depremler listesi…

SON DEPREMLER LİSTESİ 23 ŞUBAT | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD deprem son dakika haberleri

Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile takip ediliyor. Hatay ve Kahramanmaraş depremi sonrası 3 ve üzerinde artçı sarsıntılar sosyal medya hesaplarında da kamuoyu ile paylaşılıyor. Her sarsıntıda afet bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor. Yaşanan sarsıntının şiddeti ve merkez üssü belirlemesi sonrası deprem son dakika haberi ile duyuruluyor. İşte, 23 Şubat son depremler listesi…

SON DEPREMLER LİSTESİ 23 ŞUBAT | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD deprem son dakika haberleri

SON DAKİKA DEPREMLER – 23 ŞUBAT ÇARŞAMBA

08.00 GÖKSUN, KAHRAMANMARAŞ: 3.6

06.33 PAZARCIK, KAHRAMANMARAŞ: 4.1

05.45 İNCESU, KAYSERİ: 3.9

04.42 ANTAKYA, HATAY: 4.3

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SON DEPREMLER LİSTESİ 23 ŞUBAT | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD deprem son dakika haberleri

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler için:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER LİSTESİ 23 ŞUBAT | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD deprem son dakika haberleri

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan son 100 depreme ulaşmak için:

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER LİSTESİ 23 ŞUBAT | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD deprem son dakika haberleri

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan verilere göre duyurulan son dakika deprem haberleri asrın felaketi ardından yakın mercek altına alındı.

SON DAKİKA