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Haberler Yaşam Son Depremler Listesi 25 Şubat: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD/KANDİLLİ son dakika deprem haberleri
Giriş Tarihi: 25.02.2023 19:12 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 19:12

Son Depremler Listesi 25 Şubat: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD/KANDİLLİ son dakika deprem haberleri

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından duyuruluyor. Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından son depremler listesi sorgulama ekranı yoğun olarak ziyaret ediliyor. Afet bölgesi yanı sıra diğer illerde meydana gelen büyük ve küçük çaplı sarsıntılar endişeye neden oluyor. Bu noktada az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde soruları ile depremin şiddeti, saati, merkez üssü ve derinliği gibi detaylar araştırıyor. Peki, en son deprem nerede oldu, şiddeti kaç? İşte, 25 Şubat AFAD ve Kandilli son depremler listesi canlı ve anlık veri takibi…

Son Depremler Listesi 25 Şubat: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD/KANDİLLİ son dakika deprem haberleri

Son dakika depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncelleniyor. Yüzyılın felaketi sonrası afet bölgesinde yaşanan artçılar ve diğer illerdeki küçük büyük çaplı tüm sarstılar tek tek listede yerini alıyor. 5 ve üzerinde meydana gelen depremler nedeniyle endişelenenler az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularını gündemde tutuyor. AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılan deprem son dakika haberleri ile sarsıntılara dair tüm detaylara ulaşılabiliyor. İşte, 25 Şubat AFAD ve Kandilli son depremler listesi canlı ve anlık veriler…

Son Depremler Listesi 25 Şubat: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD/KANDİLLİ son dakika deprem haberleri

SON DAKİKA: NİĞDE'DE DEPREM!

Niğde'nin Bor ilçesinde 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13.27'deki depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı çevre ilçe ve illerde de hissedildi.

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Son Depremler Listesi 25 Şubat: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD/KANDİLLİ son dakika deprem haberleri

4 VE ÜZERİNDEKİ SON DEPREMLER!

YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

25.02.2023, 18:30:30 TSİ

Büyüklük: 4.0

Derinlik: 4.1 km

KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

25.02.2023, 15:41:12 TSİ

Büyüklük: 4.5

Derinlik: 4.5 km

OBRUK-BOR (NIGDE)

25.02.2023, 13:27:08 TSİ

Büyüklük: 5.2

Derinlik: 5.0 km

Son Depremler Listesi 25 Şubat: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD/KANDİLLİ son dakika deprem haberleri

ARTÇI DEPREMLER SÜRÜYOR

7.7 ve 7.6'lık iki büyük Kahramanmaraş depremi ardından ilk büyük artçı Gaziantep'te 6 ve üzerinde görüldü. İki haftayı geride bırakan yüzyılın felaketinde artçı sarsıntılar devam ediyor.

Uzmanlar artçıların yıllarca süreceğine dair uyarılarda bulundu. Bunun sebebi gerçekleşen depremlerin yüzeye yakınlığı. Yüzeye uzak olan depremlerde artçıların 10 gün süreyle sürmesi bekleniyor. Ancak asrın felaketi yerin 7 km altında gerçekleşerek artçı şokları da beraberinde getirdi.

Son Depremler Listesi 25 Şubat: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD/KANDİLLİ son dakika deprem haberleri

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan verilere göre duyurulan son dakika deprem haberleri asrın felaketi ardından yakın mercek altına alındı. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Elazığ üzerinde yıkıcı etkilere sahip büyük depremin ardından fay hattı üzerindeki iller deprem son dakika haberlerini takip ediyor.

Son depremler sorgulama ekranı küçük ve büyük şiddette tüm sarsıntıları kaydederken yaşanan depremin merkez üssü, şiddeti ve derinliği listede yerini alıyor. İlk paylaşımın ardından yapılacak detaylı incelemede farklı bir şiddet oranı ölçüldüğünde bilgiler revize edilerek yeniden listeye ekleniyor.

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