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SON DEPREMLER LİSTESİ 27 HAZİRAN 2024 || BUGÜN DEPREM Mİ OLDU, nerede? Son dakika Afad ve Kandilli açıkladı!
Giriş Tarihi: 27.06.2024 01:59
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
01:59
SON DEPREMLER LİSTESİ 27 HAZİRAN 2024 || BUGÜN DEPREM Mİ OLDU, nerede? Son dakika Afad ve Kandilli açıkladı!
27 Haziran 2024 son depremler listesi Afad ve Kandilli verileri ile kaydediliyor. Anbean tüm sarsıntıların kaydedildiği listede birçok bölgeden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. İrili ufaklı sarsıntıların yaşandığı bölgelerin güncel verileri anlık olarak paylaşılıyor. Peki, en son deprem nerede oldu? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile meydana gelen depremlerin ayrıntıları!