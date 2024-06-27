SON DEPREMLER LİSTESİ 27 HAZİRAN 2024 || BUGÜN DEPREM Mİ OLDU, nerede? Son dakika Afad ve Kandilli açıkladı!

Ülke genelinde üst üste depremler meydana gelmeye devam ederken, en son Manisa ve Çanakkale olmak üzere yaşanan sarsıntılar vatandaşlarda korku ve paniğe neden oluyor. Afad ve Kandilli verileri anlık olarak tüm verileri kamuoyuyla paylaşılıyor. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile en son nerede deprem oldu? İşte, 27 Haziran 2024 son depremler listesi!