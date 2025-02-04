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Haberler Yaşam SON DEPREMLER 4 ŞUBAT 2025 || Ege sallanmaya devam ediyor! Az önce deprem mi oldu, nerede? İşte, son depremler listesi!
Giriş Tarihi: 04.02.2025 07:49 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 07:49

SON DEPREMLER 4 ŞUBAT 2025 || Ege sallanmaya devam ediyor! Az önce deprem mi oldu, nerede? İşte, son depremler listesi!

Ege Denizi'nde son günlerde art arda meydana gelen depremler tedirginliğe yol açıyor. AFAD, bölgedeki sismik hareketliliği "deprem fırtınası" olarak nitelendirirken, 28 Ocak'tan bu yana 400'den fazla depremin kaydedildiğini açıkladı. Türkiye'ye en yakın depremin ise 140 kilometre mesafede gerçekleştiği bildirildi. İşte AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler

SON DEPREMLER 4 ŞUBAT 2025 || Ege sallanmaya devam ediyor! Az önce deprem mi oldu, nerede? İşte, son depremler listesi!

Ege Denizi'nde günlerdir devam eden depremler endişe yaratıyor. AFAD'ın verdiği bilgilere göre, 28 Ocak'tan bu yana bölgede 400'den fazla sarsıntı meydana geldi ve bu sismik hareketlilik halen sürüyor. Türkiye kıyılarına en yakın depremin 140 kilometre mesafede yaşandığı belirtilirken, uzmanlar gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte AFAD ve Kandilli verilerine göre güncel deprem listesi…

SON DEPREMLER 4 ŞUBAT 2025 || Ege sallanmaya devam ediyor! Az önce deprem mi oldu, nerede? İşte, son depremler listesi!

SON DAKİKA! EGE DENİZİ'NDE SİSMİK HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR!

Yunanistan'ın turistik Santorini Adası'nın kuzeydoğusunda art arda depremler yaşanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem fırtınasında kaydedilen sarsıntı sayısının 400'ün üzerine çıktığını bildirdi.

AFAD'tan yapılan açıklamada, gelişmelerin dikkatle takip edildiği ifade edildi.

Bölgedeki sarsıntılar ise sürüyor.

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SON DEPREMLER 4 ŞUBAT 2025 || Ege sallanmaya devam ediyor! Az önce deprem mi oldu, nerede? İşte, son depremler listesi!

SON DEPREMLER LİSTESİ EGE DENİZİ SON DAKİKA

Ege Denizi'nde art arda depremler meydana gelmeye devam ediyor. AFAD ölçümlerine göre:

  • Saat 05.59'da 3.4 büyüklüğünde, derinliği 7.0 km deprem meydana geldi.
  • Saat 05.48'de 3.6 büyüklüğünde, derinliği 7.0 km deprem meydana geldi.
  • Saat 05.46'da 4.6 büyüklüğünde, derinliği 7.0 km deprem meydana geldi.
  • Saat 06.03'de 3.9 büyüklüğünde, derinliği 7.0 km deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER 4 ŞUBAT 2025 || Ege sallanmaya devam ediyor! Az önce deprem mi oldu, nerede? İşte, son depremler listesi!

DEPREMLER TÜRKİYE'Yİ ETKİLER Mİ?

Peki bölgedeki depremler Türkiye'yi ne derece etkileyebilir?

Merak edilen bu sorunun yanıtını AFAD Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün verdi.

Akgün, bölgedeki depremlerin doğal olduğunu söyledi.

Depremlerin olağan bir konumda gerçekleştiğini ama normal aktivite dışında bir süreçle karşı karşıya bulunduğunu ifade eden Akgün, şunları kaydetti:

"Elimize ulaşan güncel verilere göre buna 'deprem fırtınası' denebilir.

Birbirine yakın belirli büyüklüklerdeki peşi sıra olan depremlerden bahsediyoruz. Burada volkanik aktivitenin taze olduğunu biliyoruz.

Volkanik aktivitenin gelişmeye başlamasının bu depremlere neden olduğuna dair bir veri yok elimizde. Olursa da şaşırmayız çünkü alan, aktif volkanizmayı geliştirebilecek bir alan.

Bu sönümlenebilir de bir miktar artabilir de. Net bir şey söylemek mümkün değil. Sürekli gözlemleyerek tetikte olmak önemli."

SON DEPREMLER 4 ŞUBAT 2025 || Ege sallanmaya devam ediyor! Az önce deprem mi oldu, nerede? İşte, son depremler listesi!

SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünün üzerindeki tüm depremleri anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Daha küçük olan depremler iste son depremler listesinde görüntülenmektedir.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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