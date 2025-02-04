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SON DEPREMLER 4 ŞUBAT 2025 || Ege sallanmaya devam ediyor! Az önce deprem mi oldu, nerede? İşte, son depremler listesi!
Giriş Tarihi: 04.02.2025 07:49
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
07:49
SON DEPREMLER 4 ŞUBAT 2025 || Ege sallanmaya devam ediyor! Az önce deprem mi oldu, nerede? İşte, son depremler listesi!
Ege Denizi'nde son günlerde art arda meydana gelen depremler tedirginliğe yol açıyor. AFAD, bölgedeki sismik hareketliliği "deprem fırtınası" olarak nitelendirirken, 28 Ocak'tan bu yana 400'den fazla depremin kaydedildiğini açıkladı. Türkiye'ye en yakın depremin ise 140 kilometre mesafede gerçekleştiği bildirildi. İşte AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler…