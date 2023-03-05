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Haberler Yaşam GÜNCEL SON DEPREMLER LİSTESİ | 5 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri
Giriş Tarihi: 05.03.2023 23:56 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 23:57

GÜNCEL SON DEPREMLER LİSTESİ | 5 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde etkili olan deprem felaketinin ardından asrın felaketinin meydana geldiği Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Adana, Kayseri, Malatya, Osmaniye gibi illerimizde şiddetli artçı sarsıntılar meydana geliyor. Bugün sabah saatlerinde Düzce'de meydana gelen şiddetli sarsıntı sonrasında ise AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri kamuoyu tarafından öğrenilmek istenerek deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? şeklindeki araştırmalarla 5 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişilmeye çalışıyor. İşte 5 Mart son depremler listesi ve tüm detaylar.

GÜNCEL SON DEPREMLER LİSTESİ | 5 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri

5 Mart 2023 Pazar günü Düzce ilimizde meydana gelen şiddetli deprem sonrasında 5 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri merak edilerek deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA | DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

5 Mart son depremler listesi verileri ve tüm detaylar şöyle;

GÜNCEL SON DEPREMLER LİSTESİ | 5 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri

Büyüklük: 4.5 (Mw)

Yer: Akdeniz - İskenderun Körfezi - [04.35 km] Payas (Hatay)

Tarih: 2023-03-05

Saat: 23:49:46 TSİ

Enlem: 36.762 N

Boylam: 36.158 E

Derinlik: 5.39 km

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Büyüklük: 3.7 (Mw)

Yer: Göksun (Kahramanmaraş)

Tarih: 2023-03-05

Saat: 22:07:15 TSİ

Enlem: 38.06 N

Boylam: 36.552 E

Derinlik: 7 km

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GÜNCEL SON DEPREMLER LİSTESİ | 5 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri

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Büyüklük: 3.5 (Ml)

Yer: Onikişubat (Kahramanmaraş)

Tarih: 2023-03-05

Saat: 15:19:19 TSİ

Enlem: 37.886 N

Boylam: 36.617 E

Derinlik: 7.17 km

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Büyüklük: 3.6 (Ml)

Yer: Afşin (Kahramanmaraş)

Tarih: 2023-03-05

Saat: 15:08:08 TSİ

Enlem: 38.139 N

Boylam: 36.855 E

Derinlik: 7 km

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNCEL SON DEPREMLER LİSTESİ | 5 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri

Büyüklük: 4.0 (Mw)

Yer: Palmyra, Humus (Suriye)

Tarih: 2023-03-05

Saat: 09:25:39 TSİ

Enlem: 34.542 N

Boylam: 38.174 E

Derinlik: 5.91 km

GÜNCEL SON DEPREMLER LİSTESİ | 5 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri

Büyüklük: 3.7 (Ml)

Yer: Onikişubat (Kahramanmaraş)

Tarih: 2023-03-05

Saat: 04:11:19 TSİ

Enlem: 37.849 N

Boylam: 36.631 E

Derinlik: 7 km

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