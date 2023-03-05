GÜNCEL SON DEPREMLER LİSTESİ | 5 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde etkili olan deprem felaketinin ardından asrın felaketinin meydana geldiği Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Adana, Kayseri, Malatya, Osmaniye gibi illerimizde şiddetli artçı sarsıntılar meydana geliyor. Bugün sabah saatlerinde Düzce'de meydana gelen şiddetli sarsıntı sonrasında ise AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri kamuoyu tarafından öğrenilmek istenerek deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? şeklindeki araştırmalarla 5 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişilmeye çalışıyor. İşte 5 Mart son depremler listesi ve tüm detaylar.