SON DEPREMLER LİSTESİ | 5 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri

5 Mart 2023 Pazar günü Düzce ilimizde meydana gelen şiddetli deprem sonrasında 5 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri merak edilerek deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA | DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

5 Mart son depremler listesi verileri ve tüm detaylar şöyle;