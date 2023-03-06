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Haberler Yaşam SON DEPREMLER LİSTESİ | 6 Mart Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri
Giriş Tarihi: 06.03.2023 18:22 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 18:22

SON DEPREMLER LİSTESİ | 6 Mart Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olayları anbean kaydedilerek kamuoyunun bilgisine sunulmaya devam ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Hatay, Kayseri, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adana, Adıyaman gibi illeri de etkileyen deprem felaketi sonrasında önceki gün Düzce'de meydana gelen şiddetli depremle birlikte en son depremler listesi verileri yakından takip edilmek istenerek 6 Mart Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri için deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. İşte 6 Mart son depremler listesi verileri ve tüm detaylar.

SON DEPREMLER LİSTESİ | 6 Mart Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri

6 Mart son depremler listesi verileri, Kahramanmaraş deprem felaketi sonrasında en son depremler bilgilerine erişmek isteyenler tarafından merak edilerek deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ (6 MART)

6 Mart en son depremler listesi verileri ve tüm detaylar şöyle;

SON DEPREMLER LİSTESİ | 6 Mart Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri

Büyüklük: 4.0 (Mw)

Yer: Elbistan (Kahramanmaraş)

Tarih: 2023-03-06

Saat: 16:03:24 TSİ

Enlem: 38.239 N

Boylam: 37.283 E

Derinlik: 13.02 km

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SON DEPREMLER LİSTESİ | 6 Mart Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri

Büyüklük: 4.1 (Mw)

Yer: Arsuz (Hatay)

Tarih: 2023-03-06

Saat: 14:02:58 TSİ

Enlem: 36.351 N

Boylam: 35.953 E

Derinlik: 7 km

SON DEPREMLER LİSTESİ | 6 Mart Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri

Büyüklük: 3.5 (Ml)

Yer: Yayladağı (Hatay)

Tarih: 2023-03-06

Saat: 11:14:16 TSİ

Enlem: 36.108 N

Boylam: 36.152 E

Derinlik: 22.54 km

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER LİSTESİ | 6 Mart Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri

Büyüklük: 3.5 (Ml)

Yer: Göksun (Kahramanmaraş)

Tarih: 2023-03-06

Saat: 09:27:27 TSİ

Enlem: 38.081 N

Boylam: 36.675 E

Derinlik: 7 km

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