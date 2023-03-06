SON DEPREMLER LİSTESİ | 6 Mart Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olayları anbean kaydedilerek kamuoyunun bilgisine sunulmaya devam ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Hatay, Kayseri, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adana, Adıyaman gibi illeri de etkileyen deprem felaketi sonrasında önceki gün Düzce'de meydana gelen şiddetli depremle birlikte en son depremler listesi verileri yakından takip edilmek istenerek 6 Mart Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri için deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. İşte 6 Mart son depremler listesi verileri ve tüm detaylar.