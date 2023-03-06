SON DEPREMLER LİSTESİ | 6 Mart Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri

6 Mart son depremler listesi verileri, Kahramanmaraş deprem felaketi sonrasında en son depremler bilgilerine erişmek isteyenler tarafından merak edilerek deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ (6 MART)

6 Mart en son depremler listesi verileri ve tüm detaylar şöyle;