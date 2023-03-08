SON DEPREMLER LİSTESİ 8 MART | Deprem mi oldu, en son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli ve AFAD son dakika depremleri

ARTÇI DEPREM NEDİR?

Ana depremden sonra meydana gelen sarsıntılara artçı sarsıntı denmektedir. Artçı sarsıntılar ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir ancak şiddet olarak ondan daha küçüktür.

Eğer artçı sarsıntı ana depremden daha şiddetli gerçekleşirse bilinmelidir ki artçıdan önce meydana gelen deprem ana deprem değil öncü sarsıntıdır ve artçı sarsıntı adı verilen sarsıntı aslında ana depremdir.ARTÇI DEPREM NEDİR?