SON DEPREMLER LİSTESİ 8 MART | Deprem mi oldu, en son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli ve AFAD son dakika depremleri

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı ile son dakika deprem haberleri ile ilgili detaylara erişilebiliyor. 11 ilde büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden bir ay geçerken afet bölgesinde artçılar devam ediyor. Deprem kuşağında yer alan ülkemizin birçok bölgesinde de zaman zaman irili ufaklı sarsıntılar meydana geliyor. Hal böyleyken ikamet ettikleri illerde en ufak bir sarsıntı hisseden vatandaşlar, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. Peki, En son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile 8 Mart Çarşamba canlı - anlık son depremler listesi ve büyüklükleri...