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Haberler Yaşam SON DEPREMLER LİSTESİ 8 MART | Deprem mi oldu, en son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli ve AFAD son dakika depremleri
Giriş Tarihi: 08.03.2023 08:20 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 08:20

SON DEPREMLER LİSTESİ 8 MART | Deprem mi oldu, en son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli ve AFAD son dakika depremleri

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı ile son dakika deprem haberleri ile ilgili detaylara erişilebiliyor. 11 ilde büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden bir ay geçerken afet bölgesinde artçılar devam ediyor. Deprem kuşağında yer alan ülkemizin birçok bölgesinde de zaman zaman irili ufaklı sarsıntılar meydana geliyor. Hal böyleyken ikamet ettikleri illerde en ufak bir sarsıntı hisseden vatandaşlar, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. Peki, En son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile 8 Mart Çarşamba canlı - anlık son depremler listesi ve büyüklükleri...

Son Depremler Listesi AFAD/Kandilli verileri 8 Mart | Az önce deprem mi oldu, nerede ve şiddeti kaç? Son Dakika Deprem Haberleri

Son dakika deprem haberleri için en son nerede deprem oldu ve kaç büyüklüğünde soruları 8 Mart Çarşamba bugün de yanıt arıyor. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası afet bölgesinde 4 ve üzeri şiddetinde artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Öte yandan geçtiğimiz gün Kayseri'de 6 dakika içinde peş peşe 3 deprem oldu. 4.9, 4.4 ve 4.3 büyüklüğündeki depremler sonrası vatandaşlar büyük panik yaşadı. Bu noktada küçük ve büyük çaplı sarsıntıların büyüklüğü, şiddeti, saati, merkez üssü ve derinliği gibi detaylara erişmek isteyenler ''8 Mart Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?'' sorgulaması yapıyor. İşte, son dakika deprem haberleri ile 8 Mart Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son Depremler Listesi AFAD/Kandilli verileri 8 Mart | Az önce deprem mi oldu, nerede ve şiddeti kaç? Son Dakika Deprem Haberleri

KAYSERİ'DE PEŞ PEŞE DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kayseri'nin İncesu ilçesinde 7 Mart 2023 Salı günü saat 14.47'de, 4.7 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerin 12,8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.

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Son Depremler Listesi AFAD/Kandilli verileri 8 Mart | Az önce deprem mi oldu, nerede ve şiddeti kaç? Son Dakika Deprem Haberleri

4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE 2. DEPREM

AFAD verilerine göre saat 14.53'te merkez üssü Kayseri İncesu olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Son Depremler Listesi AFAD/Kandilli verileri 8 Mart | Az önce deprem mi oldu, nerede ve şiddeti kaç? Son Dakika Deprem Haberleri

4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE 3. DEPREM

AFAD verilerine göre saat 14:48'de merkez üssü Kayseri Hacılar olan 4.4 büyüklüğünde üçüncü deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 km derinliğinde olduğu bildirildi.

Son Depremler Listesi AFAD/Kandilli verileri 8 Mart | Az önce deprem mi oldu, nerede ve şiddeti kaç? Son Dakika Deprem Haberleri

ARTÇI DEPREM NEDİR?

Ana depremden sonra meydana gelen sarsıntılara artçı sarsıntı denmektedir. Artçı sarsıntılar ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir ancak şiddet olarak ondan daha küçüktür.

Eğer artçı sarsıntı ana depremden daha şiddetli gerçekleşirse bilinmelidir ki artçıdan önce meydana gelen deprem ana deprem değil öncü sarsıntıdır ve artçı sarsıntı adı verilen sarsıntı aslında ana depremdir.ARTÇI DEPREM NEDİR?

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