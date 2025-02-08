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SON DEPREMLER LİSTESİ: 8 Şubat 2025 Kandilli ve AFAD ile az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 08.02.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025
13:41
SON DEPREMLER LİSTESİ: 8 Şubat 2025 Kandilli ve AFAD ile az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Ege Denizi'nde deprem fırtınası devam ediyor. 1000'in üzerinde yaşanan sarsıntı kıyı kesiminde yaşayan vatandaşlarımız tarafından da zaman zaman hissediliyor. Hal böyle olunca, '8 Şubat 2025 son depremler listesi' araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 8 Şubat 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi