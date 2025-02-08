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Giriş Tarihi: 08.02.2025 13:41 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 13:41

SON DEPREMLER LİSTESİ: 8 Şubat 2025 Kandilli ve AFAD ile az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Ege Denizi'nde deprem fırtınası devam ediyor. 1000'in üzerinde yaşanan sarsıntı kıyı kesiminde yaşayan vatandaşlarımız tarafından da zaman zaman hissediliyor. Hal böyle olunca, '8 Şubat 2025 son depremler listesi' araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 8 Şubat 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

SON DEPREMLER LİSTESİ: 8 Şubat 2025 Kandilli ve AFAD ile az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD gün içerisinde olan depremleri anlık bir şekilde paylaşıyor. Özellikle Ege Denizi'nde Santorini Adası'ndaki sismik hareketlilik yüzünden ciddi bir deprem fırtınası yaşanıyor. Anlık olarak sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, 'Deprem mi oldu, kaç şiddetinde?' soruları ile birlikte son depremler listesi araştırması yapıyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ: 8 Şubat 2025 Kandilli ve AFAD ile az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: EGE'DE DEPREM FIRTINASI SÜRÜYOR

AFAD'ın internet sitesindeki bilgilere göre, Ege Denizi'nde art arda depremler meydana geliyor. Ege'de son 1 saat içinde 10'dan fazla deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DEPREMLER LİSTESİ: 8 Şubat 2025 Kandilli ve AFAD ile az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

EGE'DE YAŞANAN DEPREM TÜRKİYEYİ ETKİLER Mİ?

Ege Denizi'nde son günlerde art arda meydana gelen depremler, bölgede "deprem fırtınası" olarak adlandırılan bir sismik hareketliliğe işaret ediyor. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, bu depremlerin Türkiye'ye şu an için olumsuz bir etkisinin olmadığını belirterek, "Ülkemiz için çok olumsuz bir etkisinden söz edemeyiz. Fakat 6 ve üzeri bir depremi kıyılarımızda hissetmemiz mümkün." dedi.

SON DEPREMLER LİSTESİ: 8 Şubat 2025 Kandilli ve AFAD ile az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünün üzerindeki tüm depremleri anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Daha küçük olan depremler iste son depremler listesinde görüntülenmektedir.

SON DEPREMLER LİSTESİ: 8 Şubat 2025 Kandilli ve AFAD ile az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
SON DAKİKA