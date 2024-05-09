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Haberler Yaşam Son Depremler Listesi 9 Mayıs 2024 - AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 09.05.2024 11:41 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 11:43

Son Depremler Listesi 9 Mayıs 2024 - AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan duyurular aracılığıyla Türkiye genelinde ve komşu ülkelerde meydana gelen sarsıntılar anlık olarak öğrenilebiliyor. Gün içinde irili ufaklı depremlerin yaşandığı ülkemizde sarsıntı hisseden vatandaşlar az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorularıyla Kandilli ve AFAD'ın duyurularını takip ediyor. İşte 9 Mayıs 2024 son depremler listesi ile son gelişmeler…

Son Depremler Listesi 9 Mayıs 2024 - AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

Ülke genelinde meydana gelen küçüklü büyüklü sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sistemine otomatik olarak yansıyor. Böylece vatandaşlar az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorularına yanıt buluyor. İşte 9 Mayıs 2024 son depremler listesi ile yaşanan son sarsıntılar…

Son Depremler Listesi 9 Mayıs 2024 - AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?
Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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Son Depremler Listesi 9 Mayıs 2024 - AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son Depremler Listesi 9 Mayıs 2024 - AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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