Haberler
Yaşam
Son Depremler Listesi 9 Mayıs 2024 - AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 09.05.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
11:43
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan duyurular aracılığıyla Türkiye genelinde ve komşu ülkelerde meydana gelen sarsıntılar anlık olarak öğrenilebiliyor. Gün içinde irili ufaklı depremlerin yaşandığı ülkemizde sarsıntı hisseden vatandaşlar az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorularıyla Kandilli ve AFAD'ın duyurularını takip ediyor. İşte 9 Mayıs 2024 son depremler listesi ile son gelişmeler…