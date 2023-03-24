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Haberler Yaşam SON DEPREMLER LİSTESİ 24 MART 2023: Artçı depremler sıklıkla devam ediyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?
Giriş Tarihi: 24.03.2023 08:07 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 08:07

SON DEPREMLER LİSTESİ 24 MART 2023: Artçı depremler sıklıkla devam ediyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

Son dakika deprem mi oldu, nerede sorusu yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesini anlık olarak paylaşıyor. Ülkemiz büyük bir deprem kuşağının üzerinde yer alıyor. Kahramanmaraş depremi sonrası artçı depremler devam ediyor. Dün öğlen sularında Kahramanmaraş'ta son dakika deprem meydana gelmişti. Büyüklüğü 5.3 boyutunda olan deprem, son günlerin en büyük artçı depremiydi. Peki, az önce deprem mi oldu, büyüklüğü kaç? İşte son depremler listesi 24 Mart 2023

SON DEPREMLER LİSTESİ 24 MART 2023: Artçı depremler sıklıkla devam ediyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

24 Mart 2023 son depremler listesi ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi sorusu yanıt arıyor. Kahramanmaraş depremi sonrası deprem bölgesinde sürekli artçı depremler meydana geliyor. Uzmanlar, artçı depremlerin yıllar boyu sürmesini bekliyor. Peki, AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi

SON DEPREMLER LİSTESİ 24 MART 2023: Artçı depremler sıklıkla devam ediyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ'TA KORKUTAN DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre; Kahramanmaraş'ta 23 Mart Perşembe saat 12.19'da 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

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SON DEPREMLER LİSTESİ 24 MART 2023: Artçı depremler sıklıkla devam ediyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

SON DEPREMLER LİSTESİ 24 MART 2023: Artçı depremler sıklıkla devam ediyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER LİSTESİ 24 MART 2023: Artçı depremler sıklıkla devam ediyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

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