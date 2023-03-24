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Giriş Tarihi: 24.03.2023 08:07 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 08:07

SON DEPREMLER LİSTESİ 24 MART 2023: Artçı depremler sıklıkla devam ediyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

Son dakika deprem mi oldu, nerede sorusu yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesini anlık olarak paylaşıyor. Ülkemiz büyük bir deprem kuşağının üzerinde yer alıyor. Kahramanmaraş depremi sonrası artçı depremler devam ediyor. Dün öğlen sularında Kahramanmaraş'ta son dakika deprem meydana gelmişti. Büyüklüğü 5.3 boyutunda olan deprem, son günlerin en büyük artçı depremiydi. Peki, az önce deprem mi oldu, büyüklüğü kaç? İşte son depremler listesi 24 Mart 2023