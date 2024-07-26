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SON DEPREMLER LİSTESİ | Art arda korkutan deprem haberleri! 26 Temmuz Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?
Giriş Tarihi: 26.07.2024 21:53
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
21:53
SON DEPREMLER LİSTESİ | Art arda korkutan deprem haberleri! 26 Temmuz Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?
Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Afad ve Kandili verileri ile tüm depremler anlık olarak paylaşılıyor. Ülke genelinde 4 ve üzeri depremler sıklıkla yaşanmaya başlandı. Konu hakkında uzmanlar uyarırken, vatandaşlar tüm depremleri günlük olarak mercek altına aldı. İşte, son depremler listesi!