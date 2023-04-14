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Giriş Tarihi: 14.04.2023 06:41 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 06:46

Son depremler listesi bugün 14 Nisan 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde şeklindeki sorular küçük büyük fark etmeksizin her sarsıntı sonrası gündeme geliyor. 11 ilde etkili olan Kahramanmaraş felaketi sonrası afet bölgesinde artçılar devam ediyor. Öte yandan fay hattı üzerinde yer alan illerde de zaman zaman irili ufaklı sarsıntılar meydana geliyor. Bu veriler son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi ile kayıt altına alınıyor. Son olarak Erzurum, Malatya ve Muğla'da şiddetli sarsıntı kaydedildi. Yaşanan depremlerin merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgilere Türkiye deprem listesi aracılığıyla ulaşabilirsiniz. İşte, 14 Nisan 2023 son depremler AFAD listesi

Son depremler listesi bugün 14 Nisan 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika depremler… 6 Şubat Kahramanmaraş depremi sonrası afet bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor. Büyük küçük meydana gelen her sarsıntı sonrası ise son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde şeklindeki sorular yanıt aramaya başlıyor. Son olarak Erzurum, Malatya ve Muğla'da şiddetli sarsıntılar kaydedildi. Hal böyleyken afet bölgesi başta olmak üzere en son deprem nerede oldu, merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde sorular arama geçmişlerindeki yerini aldı. İşte, 14 Nisan 2023 son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi sorgulama ekranı…

Son depremler listesi bugün 14 Nisan 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: ERZURUM'DA KORKUTAN DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; 13 Nisan 2023 Perşembe günü Erzurum ili Aziziye ilçesinde saat 10.17'de 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin yaklaşık 16,06 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.

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Son depremler listesi bugün 14 Nisan 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, 13 Nisan 2023 Perşembe günü saat 21.17'de Erzurum ili Aziziye ilçesinde bir deprem daha kaydedildi.

Büyüklüğü 3,5 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 5.0 kim derinliğinde gerçekleşirken bölge halkında endişeye neden oldu.

Son depremler listesi bugün 14 Nisan 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

14 NİSAN AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ VERİLERİ

En son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;

KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

14.04.2023

04:57:57 TSİ

Büyüklük: 3.0

Derinlik: 6.6 km

ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

14.04.2023

01:10:29 TSİ

Büyüklük: 3.1

Derinlik: 5.0 km

GIRIT ADASI (AKDENIZ)

13.04.2023

21:25:21 TSİ

Büyüklük: 3.5

Derinlik: 25.5 km

Son depremler listesi bugün 14 Nisan 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberleri fay hattı üzerindeki iller başta olmak üzere tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor.

Afet bölgesinde yer alan Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Elazığ illerinde artçı deprem bilgisi gelmeye devam ediyor.

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