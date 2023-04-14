Haberler Yaşam Son depremler listesi bugün 14 Nisan 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Giriş Tarihi: 14.04.2023 06:41 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 06:46

Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde şeklindeki sorular küçük büyük fark etmeksizin her sarsıntı sonrası gündeme geliyor. 11 ilde etkili olan Kahramanmaraş felaketi sonrası afet bölgesinde artçılar devam ediyor. Öte yandan fay hattı üzerinde yer alan illerde de zaman zaman irili ufaklı sarsıntılar meydana geliyor. Bu veriler son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi ile kayıt altına alınıyor. Son olarak Erzurum, Malatya ve Muğla'da şiddetli sarsıntı kaydedildi. Yaşanan depremlerin merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgilere Türkiye deprem listesi aracılığıyla ulaşabilirsiniz. İşte, 14 Nisan 2023 son depremler AFAD listesi