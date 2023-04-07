Haberler Yaşam SON DEPREMLER LİSTESİ 7 NİSAN 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü nerede, kaç büyüklüğünde?

Giriş Tarihi: 07.04.2023 07:37 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 07:37

SON DEPREMLER LİSTESİ 7 NİSAN 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü nerede, kaç büyüklüğünde?

Son dakika deprem mi oldu sorusu milyonlarca vatandaş tarafından yanıt arıyor. Ülkemiz büyük bir deprem kuşağı üzerinde yer alıyor ve neredeyse her bölgesi, 4 üstü deprem yaratacak faylarla sarılı. Kahramanmaraş, Samsun, Van ve Adana'da yaşanan depremler sonrası son depremler listesi AFAD araştırması yapılıyor. 7 Nisan 2023 son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sıklıkla aratılmakta. Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük deprem sonrası yurttaşlar depreme daha duyarlı hale geldi. Peki, son dakika deprem mi oldu, az önce deprem mi oldu? İşte 7 Nisan son depremler listesi bugün