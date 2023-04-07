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Haberler Yaşam SON DEPREMLER LİSTESİ 7 NİSAN 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü nerede, kaç büyüklüğünde?
Giriş Tarihi: 07.04.2023 07:37 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 07:37

SON DEPREMLER LİSTESİ 7 NİSAN 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü nerede, kaç büyüklüğünde?

Son dakika deprem mi oldu sorusu milyonlarca vatandaş tarafından yanıt arıyor. Ülkemiz büyük bir deprem kuşağı üzerinde yer alıyor ve neredeyse her bölgesi, 4 üstü deprem yaratacak faylarla sarılı. Kahramanmaraş, Samsun, Van ve Adana'da yaşanan depremler sonrası son depremler listesi AFAD araştırması yapılıyor. 7 Nisan 2023 son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sıklıkla aratılmakta. Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük deprem sonrası yurttaşlar depreme daha duyarlı hale geldi. Peki, son dakika deprem mi oldu, az önce deprem mi oldu? İşte 7 Nisan son depremler listesi bugün

SON DEPREMLER LİSTESİ 7 NİSAN 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü nerede, kaç büyüklüğünde?

Son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde soruları AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden cevaplanıyor. Ülkemizin iki büyük deprem dairesi anlık olarak depremleri paylaşıp kamuoyuna gerekli bilgileri paylaşmaktadır. Peki, az önce deprem mi oldu? İşte son depremler listesi 7 Nisan 2023

SON DEPREMLER LİSTESİ 7 NİSAN 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü nerede, kaç büyüklüğünde?

7 NİSAN AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ VERİLERİ

En son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;

Büyüklük: 3.5 (Ml)

Yer: Tuşba (Van)

Tarih: 2023-04-06

Saat: 16:46:51 TSİ

Enlem: 38.825 N

Boylam: 43.56 E

Derinlik: 7.04 km

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SON DEPREMLER LİSTESİ 7 NİSAN 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü nerede, kaç büyüklüğünde?

SAMSUN ACIKLARI (KARADENIZ)

06.04.2023, 23:31:09

Büyüklük: 3.6

Derinlik: 8.6 km

SON DEPREMLER LİSTESİ 7 NİSAN 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü nerede, kaç büyüklüğünde?

SAMSUN ACIKLARI (KARADENIZ)

06.04.2023, 23:24:59

Büyüklük: 3.3

Derinlik: 11.1 km

SON DEPREMLER LİSTESİ 7 NİSAN 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü nerede, kaç büyüklüğünde?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan verilere göre duyurulan son dakika deprem haberleri asrın felaketi ardından yakın mercek altına alındı. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Elazığ üzerinde yıkıcı etkilere sahip büyük depremin ardından fay hattı üzerindeki iller deprem son dakika haberlerini takip ediyor.

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