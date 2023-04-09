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Haberler Yaşam SON DEPREMLER LİSTESİ: AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu! 9 Nisan deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde- büyüklüğünde?
Giriş Tarihi: 09.04.2023 07:50 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 07:50

SON DEPREMLER LİSTESİ: AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu! 9 Nisan deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde- büyüklüğünde?

Son dakika deprem mi oldu sorusu bugün de yanıt aramaya devam ediyor. Deprem kuşağında yer alan ülkemizin her bölgesinde 4 ve üzeri deprem yaratabilecek faylar bulunuyor. Özellikle Kahramanmaraş merkezli felaket sonrası son depremler listesi sıklıkla araştırılır hale geldi. Küçük büyük her deprem Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmakta. Son olarak Tekirdağ açıkları, Adana, Bingöl, Samsun ve Van'da şiddetli sarsıntılar yaşandı. Bugün yaşanan depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgilere ise 9 Nisan 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile erişilebilirsiniz. Peki, son dakika deprem mi oldu, az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 9 Nisan son depremler listesi bugün…

SON DEPREMLER LİSTESİ: AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu! 9 Nisan deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde- büyüklüğünde?

Son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde soruları bugün de gündemdeki yerini almış durumda. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile yaşanan her sarsıntı kayıt altında tutuluyor. Bu kurumlar, ülkemizde meydana gelen irili ufaklı bütün depremlere ait verileri anlık olarak paylaşıp kamuoyunu bilgilendiriyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 9 Nisan 2023

SON DEPREMLER LİSTESİ: AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu! 9 Nisan deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde- büyüklüğünde?

SON DAKİKA: TEKIRDAĞ AÇIKLARINDA KORKUTAN DEPREM!

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre; Marmara Denizi Tekirdağ Mürefte Açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 03.40'ta yaşanan sarsıntı, 18.0 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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SON DEPREMLER LİSTESİ: AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu! 9 Nisan deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde- büyüklüğünde?

9 NİSAN AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ VERİLERİ

En son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;

AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)

09.04.2023

06:01:32 TSİ

Büyüklük: 3.7

Derinlik: 5.0 km

FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

09.04.2023

04:20:35 TSİ

Büyüklük: 3.6

Derinlik: 5.0 km

SON DEPREMLER LİSTESİ: AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu! 9 Nisan deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde- büyüklüğünde?

MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

09.04.2023

03:40:31 TSİ

Büyüklük: 3.1

Derinlik: 18.0 km

TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI

09.04.2023

01:05:01 TSİ

Büyüklük: 3.1

Derinlik: 5.0 km

MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

09.04.2023

00:11:14 TSİ

Büyüklük: 3.0

Derinlik: 5.0 km

SON DEPREMLER LİSTESİ: AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu! 9 Nisan deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde- büyüklüğünde?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberleri fay hattı üzerindeki iller başta olmak üzere tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor.

Afet bölgesinde yer alan Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Elazığ illerinde artçı deprem bilgisi gelmeye devam ediyor.

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