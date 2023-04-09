Haberler Yaşam SON DEPREMLER LİSTESİ: AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu! 9 Nisan deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde- büyüklüğünde?

Giriş Tarihi: 09.04.2023 07:50 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 07:50

SON DEPREMLER LİSTESİ: AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu! 9 Nisan deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde- büyüklüğünde?

Son dakika deprem mi oldu sorusu bugün de yanıt aramaya devam ediyor. Deprem kuşağında yer alan ülkemizin her bölgesinde 4 ve üzeri deprem yaratabilecek faylar bulunuyor. Özellikle Kahramanmaraş merkezli felaket sonrası son depremler listesi sıklıkla araştırılır hale geldi. Küçük büyük her deprem Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmakta. Son olarak Tekirdağ açıkları, Adana, Bingöl, Samsun ve Van'da şiddetli sarsıntılar yaşandı. Bugün yaşanan depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgilere ise 9 Nisan 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile erişilebilirsiniz. Peki, son dakika deprem mi oldu, az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 9 Nisan son depremler listesi bugün…