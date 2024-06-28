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Haberler Yaşam SON DEPREMLER LİSTESİ || BUGÜN DEPREM Mİ OLDU, nerede? Son dakika Afad ve Kandilli verileri!
Giriş Tarihi: 28.06.2024 21:55 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 21:55

SON DEPREMLER LİSTESİ || BUGÜN DEPREM Mİ OLDU, nerede? Son dakika Afad ve Kandilli verileri!

27 Haziran 2024 son depremler listesi Afad ve Kandilli verileri ile kaydediliyor. Anbean tüm sarsıntıların kaydedildiği listede birçok bölgeden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. İrili ufaklı sarsıntıların yaşandığı bölgelerin güncel verileri anlık olarak paylaşılıyor. Peki, en son deprem nerede oldu? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile meydana gelen depremlerin ayrıntıları!

SON DEPREMLER LİSTESİ || BUGÜN DEPREM Mİ OLDU, nerede? Son dakika Afad ve Kandilli verileri!

Ülke genelinde üst üste depremler meydana gelmeye devam ederken, en son Manisa ve Çanakkale olmak üzere yaşanan sarsıntılar vatandaşlarda korku ve paniğe neden oluyor. Afad ve Kandilli verileri anlık olarak tüm verileri kamuoyuyla paylaşılıyor. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile en son nerede deprem oldu? İşte, 27 Haziran 2024 son depremler listesi!

SON DEPREMLER LİSTESİ || BUGÜN DEPREM Mİ OLDU, nerede? Son dakika Afad ve Kandilli verileri!

SON DEPREMLER LİSTESİ 27 HAZİRAN 2024

#DEPREM
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [45.43 km] Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:2024-06-26
Saat:22:50:42 TSİ
Enlem:40.27222 N
Boylam:25.21056 E
Derinlik:15.3 km

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SON DEPREMLER LİSTESİ || BUGÜN DEPREM Mİ OLDU, nerede? Son dakika Afad ve Kandilli verileri!

MERSİN DEPREM

#DEPREM
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Toroslar (Mersin)
Tarih:2024-06-26
Saat:23:37:12 TSİ
Enlem:36.95111 N
Boylam:34.45694 E
Derinlik:12.06 km

SON DEPREMLER LİSTESİ || BUGÜN DEPREM Mİ OLDU, nerede? Son dakika Afad ve Kandilli verileri!

MANİSA'DA ÜST ÜSTE DEPREM!

VAKIFLI-SOMA (MANİSA)

25.06.2024

01:43:28 TSİ

Büyüklük: 3.3

Derinlik: 12.0 km

MANİSA SOMA DEPREM

Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Soma (Manisa)
Tarih:2024-06-25
Saat:01:36:43 TSİ
Enlem:39.3 N
Boylam:27.53361 E
Derinlik:10.24 km

SON DEPREMLER LİSTESİ || BUGÜN DEPREM Mİ OLDU, nerede? Son dakika Afad ve Kandilli verileri!

MALATYA'DA 2 DEPREM ÜST ÜSTE!

Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Akçadağ (Malatya)
Tarih:2024-06-24
Saat:22:25:20 TSİ
Enlem:38.27694 N
Boylam:37.82667 E
Derinlik:7 km

#DEPREM
BEKIRUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
24.06.2024, 22:26:49 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 5.0 km

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