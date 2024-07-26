Haberler
Yaşam
SON DEPREMLER LİSTESİ | Çanakkale deprem! Son dakika deprem mi oldu, hangi illerde hissedildi?
Giriş Tarihi: 26.07.2024 01:35
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
01:35
SON DEPREMLER LİSTESİ | Çanakkale deprem! Son dakika deprem mi oldu, hangi illerde hissedildi?
Son dakika Çanakkale'de bir deprem meydana geldi. Son zamanlarda 4 ve üzeri deprem haberleri gelmeye devam ederken, bu deprem haberlerine bir yenisi de Çanakaale'den geldi. Bölgede yaşayan vatandaşların panik olmasına neden olan deprem haberini Afad son dakika duyurdu. Peki, Çanakkale'de deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, kaç şiddetinde oldu? İşte, Afad son dakika verileri...