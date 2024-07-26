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Haberler Yaşam SON DEPREMLER LİSTESİ | Ege Deniz'inde deprem mi oldu, hangi illerde hissedildi? Art arda deprem haberleri!
Giriş Tarihi: 26.07.2024 19:19 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 19:22

SON DEPREMLER LİSTESİ | Ege Deniz'inde deprem mi oldu, hangi illerde hissedildi? Art arda deprem haberleri!

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Afad ve Kandili verileri ile tüm depremler anlık olarak paylaşılıyor. Ülke genelinde 4 ve üzeri depremler sıklıkla yaşanmaya başlandı. Konu hakkında uzmanlar uyarırken, vatandaşlar tüm depremleri günlük olarak mercek altına aldı. Bir deprem haberi de son dakika Ege Denizi'nden geldi. İşte, son depremler listesi!

SON DEPREMLER LİSTESİ | Ege Deniz’inde deprem mi oldu, hangi illerde hissedildi? Art arda deprem haberleri!

Son depremler listesi yakından takip ediliyor. Bir saat içinde üst üste olan depremler sonrasında vatandaşlar nerede deprem oldu sorusuna yanıt arıyor. Afad ve Kandilli son dakika duyurdu. Peki, Ege Deniz'inde deprem mi oldu, hangi illerde hissedildi? İşte, Art arda deprem haberleri!

SON DEPREMLER LİSTESİ | Ege Deniz’inde deprem mi oldu, hangi illerde hissedildi? Art arda deprem haberleri!

SON DAKİKA DEPREM!

AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre işte depremin ayrıntıları;

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SON DEPREMLER LİSTESİ | Ege Deniz’inde deprem mi oldu, hangi illerde hissedildi? Art arda deprem haberleri!

#DEPREM
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2024-07-26
Saat:19:02:29 TSİ
Enlem:35.35722 N
Boylam:25.88389 E
Derinlik:8.87 km

SON DEPREMLER LİSTESİ | Ege Deniz’inde deprem mi oldu, hangi illerde hissedildi? Art arda deprem haberleri!

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER LİSTESİ | Ege Deniz’inde deprem mi oldu, hangi illerde hissedildi? Art arda deprem haberleri!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA