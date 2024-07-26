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SON DEPREMLER LİSTESİ | Ege Deniz'inde deprem mi oldu, hangi illerde hissedildi? Art arda deprem haberleri!
Giriş Tarihi: 26.07.2024 19:19
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
19:22
SON DEPREMLER LİSTESİ | Ege Deniz'inde deprem mi oldu, hangi illerde hissedildi? Art arda deprem haberleri!
Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Afad ve Kandili verileri ile tüm depremler anlık olarak paylaşılıyor. Ülke genelinde 4 ve üzeri depremler sıklıkla yaşanmaya başlandı. Konu hakkında uzmanlar uyarırken, vatandaşlar tüm depremleri günlük olarak mercek altına aldı. Bir deprem haberi de son dakika Ege Denizi'nden geldi. İşte, son depremler listesi!