SON DEPREMLER LİSTESİ | Ege’de art arda sarsıntılar! 7 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli verileriyle depremler

SON DEPREMLER LİSTESİ 7 ŞUBAT BUGÜNKÜ DEPREMLER
Ege'de depremler devam ediyor. AFAD ölçümlerine göre;
Saat 10:56'da 3.0 büyüklüğünde,
Saat 10:46'da 3.3 büyüklüğünde,
Saat 10:43'te 3.5 büyüklüğünde,
Saat 10:36'da 3.6 büyüklüğünde,
Saat 10:32'de 3.2 büyüklüğünde,
Saat 09:37'de 3.5 büyüklüğünde,
Saat 09:20'de 2.8 büyüklüğünde,
Saat 09:04'te 2.7 büyüklüğünde,
Saat 08:50'de 2.3 büyüklüğünde,
Saat 08:48'de 2.3 büyüklüğünde,
Saat 08:12'de 3.1 büyüklüğünde
Saat 08:06'da 3.7 büyüklüğünde
Saat 08:03'te 3.0 büyüklüğünde,
Saat 07:56'da 3.6 büyüklüğünde,
Saat 07:55'te 3.2 büyüklüğünde,
Saat 07:36'da 2.8 büyüklüğünde,
Saat 07:29'da 3.0 büyüklüğünde,
Saat 07:00'de 2.7 büyüklüğünde,
Saat 06.49'da 3.3 büyüklüğünde,
Saat 06.35'de 3.9 büyüklüğünde,
Saat 06.16'da 3.1 büyüklüğünde,
Saat 06.11'de 3.3 büyüklüğünde,
Saat 05:10'da 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.