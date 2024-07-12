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Haberler Yaşam SON DEPREMLER LİSTESİ || Elazığ'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, Afad ve Kandilli verileri ile güncel son depremler!
Giriş Tarihi: 12.07.2024 08:44 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 08:44

SON DEPREMLER LİSTESİ || Elazığ'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, Afad ve Kandilli verileri ile güncel son depremler!

12 Temmuz Cuma günü son depremler listesi Afad ve Kandilli verileri ile kaydediliyor. Anbean tüm sarsıntıların kaydedildiği listede birçok bölgeden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. İrili ufaklı sarsıntıların yaşandığı bölgelerin güncel verileri anlık olarak paylaşılıyor. Son dakika az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile meydana gelen depremlerin ayrıntıları belli oldu!

SON DEPREMLER LİSTESİ || Elazığ’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, Afad ve Kandilli verileri ile güncel son depremler!

Ülke genelinde üst üste depremler meydana gelmeye devam ederken, başta deprem bölgesi olmak üzere yaşanan sarsıntılar vatandaşlarda korku ve paniğe neden oluyor. Afad ve Kandilli verileri anlık olarak tüm verileri kamuoyuyla paylaşılıyor. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile en son nerede deprem oldu? İşte, güncel son depremler listesi…

SON DEPREMLER LİSTESİ || Elazığ’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, Afad ve Kandilli verileri ile güncel son depremler!

SON DAKİKA DEPREMLERİ!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi bilgilerine göre son dakika tüm depremler kaydediliyor.

İşte, depreme dair bilgiler:

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SON DEPREMLER LİSTESİ || Elazığ’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, Afad ve Kandilli verileri ile güncel son depremler!

AKDENİZ'DE DEPREM Mİ OLDU?
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-07-12
Saat:07:34:14 TSİ
Enlem:34.2925 N
Boylam:32.61056 E
Derinlik:7.91 km

SON DEPREMLER LİSTESİ || Elazığ’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, Afad ve Kandilli verileri ile güncel son depremler!

ELAZIĞ'DA DEPREM Mİ OLDU?

Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Kovancılar (Elazığ)
Tarih:2024-07-12
Saat:08:30:21 TSİ
Enlem:38.67861 N
Boylam:39.80139 E
Derinlik:8.95 km

SON DEPREMLER LİSTESİ || Elazığ’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, Afad ve Kandilli verileri ile güncel son depremler!

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor:

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SON DAKİKA