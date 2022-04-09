Gelen son dakika haberine göre Malatya Pütürge merkez üssünde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ardından saat 18.27'de 4.1 şiddetinde tekrardan deprem oldu. Yaşanan şiddetli depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, 5.2 büyüklüğündeki depremle ilgili şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir durumun olmadığını belirtti. İşte Malatya'da meydana gelen son deprem ile ilgili detaylar ile AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 9 Nisan 2022