MALATYA'DA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Malatya'nın Pütürge ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 17.02'de meydana geldi. Yerin 6.72 kilometre derinliğinde olan deprem, Pütürge'nin yanı sıra çevre ilçelerle kent merkezinde de hissedildi. Ardından saat 18.37'de 4.1 şiddetinde tekrardan deprem oldu.

AFAD DUYURDU!

#Deprem

Büyüklük : 4.1 (Mw)

Yer : Pütürge (Malatya)

Tarih-Saat : 09.04.2022, 18:37:47 TSİ

Enlem : 38.1705 N

Boylam : 38.6365 E

Derinlik : 7.00 km

Detay : https://deprem.afad.gov.tr/depremdetay?eventID=523966

"MALATYA'MIZA GEÇMİŞ OLSUN"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğünde deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi incelemelerini yapmak üzere bölgeye sevk ettik. Süreci yakından takip ediyoruz. Malatya'mıza ve ülkemize geçmiş olsun." dedi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? 9 NİSAN 2022

Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.