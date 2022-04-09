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Haberler Yaşam SON DEPREMLER: Malatya’da art arda deprem! Kandilli ve AFAD son depremler 9 Nisan 2022
Giriş Tarihi: 09.04.2022 18:45 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022 18:47

SON DEPREMLER: Malatya’da art arda deprem! Kandilli ve AFAD son depremler 9 Nisan 2022

Gelen son dakika haberine göre Malatya Pütürge merkez üssünde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ardından saat 18.27'de 4.1 şiddetinde tekrardan deprem oldu. Yaşanan şiddetli depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, 5.2 büyüklüğündeki depremle ilgili şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir durumun olmadığını belirtti. İşte Malatya'da meydana gelen son deprem ile ilgili detaylar ile AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 9 Nisan 2022

SON DEPREMLER: Malatya’da art arda deprem! Kandilli ve AFAD son depremler 9 Nisan 2022

Son dakika… Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise Malatya depremin şiddeti 5.2 olarak belirlendi. Sarsıntılar ardından kısa süreli panik yaşandı. Bu noktada Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt aranıyor. İşte 9 Nisan 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

SON DEPREMLER: Malatya’da art arda deprem! Kandilli ve AFAD son depremler 9 Nisan 2022

MALATYA'DA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Malatya'nın Pütürge ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 17.02'de meydana geldi. Yerin 6.72 kilometre derinliğinde olan deprem, Pütürge'nin yanı sıra çevre ilçelerle kent merkezinde de hissedildi. Ardından saat 18.37'de 4.1 şiddetinde tekrardan deprem oldu.

AFAD DUYURDU!

#Deprem
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Pütürge (Malatya)
Tarih-Saat : 09.04.2022, 18:37:47 TSİ
Enlem : 38.1705 N
Boylam : 38.6365 E
Derinlik : 7.00 km
Detay : https://deprem.afad.gov.tr/depremdetay?eventID=523966

"MALATYA'MIZA GEÇMİŞ OLSUN"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğünde deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi incelemelerini yapmak üzere bölgeye sevk ettik. Süreci yakından takip ediyoruz. Malatya'mıza ve ülkemize geçmiş olsun." dedi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? 9 NİSAN 2022

Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.

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SON DEPREMLER: Malatya’da art arda deprem! Kandilli ve AFAD son depremler 9 Nisan 2022
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SON DEPREMLER: Malatya’da art arda deprem! Kandilli ve AFAD son depremler 9 Nisan 2022
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