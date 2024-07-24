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SON DEPREMLER TIKLA-SORGULA | Çanakkale'de korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi... En son deprem nerede oldu?
Giriş Tarihi: 24.07.2024 02:04
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
02:04
SON DEPREMLER TIKLA-SORGULA | Çanakkale'de korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi... En son deprem nerede oldu?
Son dakika Çanakkale'de bir deprem meydana geldi. Son zamanlarda 4 ve üzeri deprem haberleri gelmeye devam ederken, bu deprem haberlerine bir yenisi de Çanakaale'den geldi. Bölgede yaşayan vatandaşların panik olmasına neden olan deprem haberini Afad son dakika duyurdu. Peki, Çanakkale'de deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, kaç şiddetinde oldu? İşte, Afad son dakika verileri...