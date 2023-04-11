Haberler Yaşam SON DEPREMLER AFAD ve Kandilli Rasathanesi 11 Nisan 2023 listesi: Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Giriş Tarihi: 11.04.2023 06:49 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 06:49

Son dakika deprem mi oldu sorusu yaşanan her sarsıntı ardından gündemdeki yerini alıyor. 11 ili etkileyen yüzyılın felaketi ardından bölgede artçılar sürerken fay hattı üzerinde bulunan diğer illerde yaşanan sarsıntılar da son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesinde yerini alıyor. Afet bölgesinden son olarak Adana'da artçı sarsıntı kaydedildi. Türkiye deprem listesi ile yaşanan depremin merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü ve derinliği paylaşılıyor. İşte, 11 Nisan 2023 son depremler AFAD listesi…