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Haberler Yaşam SON DEPREMLER AFAD ve Kandilli Rasathanesi 11 Nisan 2023 listesi: Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 11.04.2023 06:49 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 06:49

SON DEPREMLER AFAD ve Kandilli Rasathanesi 11 Nisan 2023 listesi: Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem mi oldu sorusu yaşanan her sarsıntı ardından gündemdeki yerini alıyor. 11 ili etkileyen yüzyılın felaketi ardından bölgede artçılar sürerken fay hattı üzerinde bulunan diğer illerde yaşanan sarsıntılar da son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesinde yerini alıyor. Afet bölgesinden son olarak Adana'da artçı sarsıntı kaydedildi. Türkiye deprem listesi ile yaşanan depremin merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü ve derinliği paylaşılıyor. İşte, 11 Nisan 2023 son depremler AFAD listesi…

SON DEPREMLER AFAD ve Kandilli Rasathanesi 11 Nisan 2023 listesi: Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son depremler listesi 11 Nisan bugün için araştırılmaya başladı. Kahramanmaraş merkezli yaşanan yüzyılın felaketi ardından diğer illerde risk durumları gündeme gelmeye devam ediyor. Son dakika deprem haberleri merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgileri ile kontrol ediliyor. Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yaşanan sarsıntı sonrası yanıt arıyor. Cevaplar son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesine kaydediliyor. İşte, deprem son dakika haberleri…

SON DEPREMLER AFAD ve Kandilli Rasathanesi 11 Nisan 2023 listesi: Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

BÖLGEDE ARTÇILAR SÜRÜYOR!

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay gibi merkezlerde artçı sarsıntılar devam ediyor.

Son olarak Kahramanmaraş'ta 3.5 ve 4.0 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi.

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SON DEPREMLER AFAD ve Kandilli Rasathanesi 11 Nisan 2023 listesi: Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından yaşanan sarsıntılar kayıt altına alınıyor:

SON DEPREMLER KANDİLLİ RASATHANESİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

(http://www.koeri.boun.edu.tr/)

SON DEPREMLER AFAD ve Kandilli Rasathanesi 11 Nisan 2023 listesi: Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da son 100 deprem listeleniyor. Listede Türkiye üzerindeki sarsıntıların yanı sıra Dünya üzerindeki sarsıntılar da yer alıyor:

AFAD ON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

(https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html)

SON DEPREMLER AFAD ve Kandilli Rasathanesi 11 Nisan 2023 listesi: Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri paylaşmaya devam ediyor. Afetbölgesi olan Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Adana gibi şehirlerden artçı deprem bilgisi gelmeye devam ediyor.

Afet bölgesi artçıların yanı sıra Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Fay Hattı başta olmak üzere tüm Türkiye'de deprem hareketleri kayıt altına alınıyor.

SON DAKİKA