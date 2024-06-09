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Haberler Yaşam SON ELEME! Survivor 9 Haziran düello sonucu: Survivor’da bu akşam kim elendi, kim gitti? Finale geri sayım!
Giriş Tarihi: 09.06.2024 22:03 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 22:03

SON ELEME! Survivor 9 Haziran düello sonucu: Survivor’da bu akşam kim elendi, kim gitti? Finale geri sayım!

Survivor All Star final yolunda son düello oyunu gerçekleşiyor. Yarışmacıların finale gitmek için son şansı olan yarışta elenen isim bu akşam finale çeyrek kala veda eden isim olacak. Zorlu düellonun adayları Nefise, Atakan, Seda ve Yunus Emre oldu. Dörtlünün kıyasıya rekabet gösterdiği yarışta bir isim elenecek. Peki, Survivor 9 Haziran düelloyu kim kazandı? Survivor'da bu akşam kim elendi, kim gitti? İşte, düello sonuçları!

SON ELEME! Survivor 9 Haziran düello sonucu: Survivor’da bu akşam kim elendi, kim gitti? Finale geri sayım!

Survivor All Star mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Kıran kırana geçen düello oyunu sonucunda bir isim hem adaya hem de finale veda edecek. Büyük finale gitmek isteyen yarışmacılar kıran kırana bir mücadele gerçekleştiriyor. Peki, 9 Haziran Survivor'da kim elendi, kim gitti?

SON ELEME! Survivor 9 Haziran düello sonucu: Survivor’da bu akşam kim elendi, kim gitti? Finale geri sayım!

SON ELEME!

Survivor 9 Haziran düello adayları;

  • Nefise
  • Atakan
  • Seda
  • Yunus Emre
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SON ELEME! Survivor 9 Haziran düello sonucu: Survivor’da bu akşam kim elendi, kim gitti? Finale geri sayım!

SURVİVOR DÜELLO EŞLEŞMELERİ;

Seda - Atakan

Yunus Emre - Nefise

SON ELEME! Survivor 9 Haziran düello sonucu: Survivor’da bu akşam kim elendi, kim gitti? Finale geri sayım!

SURVİVOR'DA BU AKŞAM KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Survivor düello oyunu sonucunda elenen isim belli olacak.

SON ELEME! Survivor 9 Haziran düello sonucu: Survivor’da bu akşam kim elendi, kim gitti? Finale geri sayım!

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor All Star büyük final, 13 Haziran 2024 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. 2024 şampiyonunun belli olacağı final gecesi canlı olarak yayınlanacak.

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