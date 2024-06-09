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SON ELEME! Survivor 9 Haziran düello sonucu: Survivor’da bu akşam kim elendi, kim gitti? Finale geri sayım!
Giriş Tarihi: 09.06.2024 22:03
Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
22:03
SON ELEME! Survivor 9 Haziran düello sonucu: Survivor’da bu akşam kim elendi, kim gitti? Finale geri sayım!
Survivor All Star final yolunda son düello oyunu gerçekleşiyor. Yarışmacıların finale gitmek için son şansı olan yarışta elenen isim bu akşam finale çeyrek kala veda eden isim olacak. Zorlu düellonun adayları Nefise, Atakan, Seda ve Yunus Emre oldu. Dörtlünün kıyasıya rekabet gösterdiği yarışta bir isim elenecek. Peki, Survivor 9 Haziran düelloyu kim kazandı? Survivor'da bu akşam kim elendi, kim gitti? İşte, düello sonuçları!