SON ELEME! Survivor 9 Haziran düello sonucu: Survivor’da bu akşam kim elendi, kim gitti? Finale geri sayım!

Survivor All Star mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Kıran kırana geçen düello oyunu sonucunda bir isim hem adaya hem de finale veda edecek. Büyük finale gitmek isteyen yarışmacılar kıran kırana bir mücadele gerçekleştiriyor. Peki, 9 Haziran Survivor'da kim elendi, kim gitti?