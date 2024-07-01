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Son enflasyon ne zaman açıklanacak, TÜİK açıklaması saat kaçta? 2024 Haziran enflasyon oranı ile zam oranı belli oluyor!
Giriş Tarihi: 01.07.2024 08:54
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
08:54
Son enflasyon ne zaman açıklanacak, TÜİK açıklaması saat kaçta? 2024 Haziran enflasyon oranı ile zam oranı belli oluyor!
Yılda 2 kez maaşlarında artış yaşayan memur ve emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belli oluyor. Son veri için geri sayım başladı. Son enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak belli oldu. TÜİK tarafından duyurulacak TEFE-TÜFE oranları emekli, memur ve sosyal destek ödemelerinin temmuz zammını belirlerken kira artış oranı üzerinde de etkili olacak. Peki; 2024 Haziran ayı enflasyon oranı ne olur, beklenti ne yönde? İşte, detaylar...