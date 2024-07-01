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Haberler Yaşam Son enflasyon ne zaman açıklanacak, TÜİK açıklaması saat kaçta? 2024 Haziran enflasyon oranı ile zam oranı belli oluyor!
Giriş Tarihi: 01.07.2024 08:54 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 08:54

Son enflasyon ne zaman açıklanacak, TÜİK açıklaması saat kaçta? 2024 Haziran enflasyon oranı ile zam oranı belli oluyor!

Yılda 2 kez maaşlarında artış yaşayan memur ve emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belli oluyor. Son veri için geri sayım başladı. Son enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak belli oldu. TÜİK tarafından duyurulacak TEFE-TÜFE oranları emekli, memur ve sosyal destek ödemelerinin temmuz zammını belirlerken kira artış oranı üzerinde de etkili olacak. Peki; 2024 Haziran ayı enflasyon oranı ne olur, beklenti ne yönde? İşte, detaylar...

Son enflasyon ne zaman açıklanacak, TÜİK açıklaması saat kaçta? 2024 Haziran enflasyon oranı ile zam oranı belli oluyor!

Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak araştırılıyor. Son verinin eklenmesiyle birlikte emekli zammı ortaya çıkarken memurun enflasyon farkı da hesaplanacak. TÜİK tarafından her ayın başında açıklanan oranlarla birlikte kira zammı da takip edilecek. Enflasyon beklentisi ile ilk hesaplar yapıldı. Peki, 2024 Haziran ayı enflasyon oranı nereden öğrenilir, ne olur?

Son enflasyon ne zaman açıklanacak, TÜİK açıklaması saat kaçta? 2024 Haziran enflasyon oranı ile zam oranı belli oluyor!

SON ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından her ayın 3'ünde açıklanan TEFE-TÜFE enflasyon oranı 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Saat 10.00 itibarıyla gözler https://www.tuik.gov.tr/ adresinde olacak.

Bu veri ile memur ve emeklinin zam oranı belirlenecek.

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Son enflasyon ne zaman açıklanacak, TÜİK açıklaması saat kaçta? 2024 Haziran enflasyon oranı ile zam oranı belli oluyor!

2024 MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE OLDU?
Tüketici Fiyat Endeksi, Mayıs 2024
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %75,45, aylık %3,37 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %75,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,51 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %57,68 arttı, aylık %1,96 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,96 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,87 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,68 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %47,24 artış gösterdi.

Son enflasyon ne zaman açıklanacak, TÜİK açıklaması saat kaçta? 2024 Haziran enflasyon oranı ile zam oranı belli oluyor!

2024 HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,56 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,52'e düştü. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,64'ten yüzde 43,52'e geriledi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 33,21'den yüzde 31,79'a, 24 ay sonrası için yüzde 21,33'ten yüzde 20,33'e indi.

Son enflasyon ne zaman açıklanacak, TÜİK açıklaması saat kaçta? 2024 Haziran enflasyon oranı ile zam oranı belli oluyor!

YÜZDE 25 KİRA ARTIŞ SINIRI BİTTİ Mİ, NE ZAMAN BİTECEK?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Şimşek, kira artış sınırı ile ilgili, "Devam etmesi yönünde bir sebep görmüyorum. Piyasada fiyatlara müdahale edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Bütün alanlarda müdahale edilmemeli. Arz artışı üzerinden fiyatların aşağı inmesi sağlanmalı. Bunun için yatırım, istihdam, üretim…" sözlerini kullandı.

Buna göre 1 Temmuz itibarıyla son bulacak kira zam sınırı uygulaması ardından konut kira artışında enflasyon etkili olacak.

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