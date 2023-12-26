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Haberler Yaşam Son hali görenleri şaşırtıyor! Vinçle evden çıkarılmıştı, tam 542 kilo verdi!
Giriş Tarihi: 26.12.2023 15:40 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 15:40

Son hali görenleri şaşırtıyor! Vinçle evden çıkarılmıştı, tam 542 kilo verdi!

1991 yılında Suudi Arabistan'da dünyaya gelen Khalid bin Mohsen Shaari, 2013 yılında tartıya çıktığında tam 610 kilo geliyordu. Bırakın yerinden kalkmayı yatakta bile dönemeyen adam, tam 542 kilo verdi. Yayınlanan son fotoğrafı ise herkesi şoke etti. İşte Khalid Bin Mohsen Shaari'nin akıllara durgunluk veren hikâyesi…

Son hali görenleri şaşırtıyor! Vinçle evden çıkarılmıştı, tam 542 kilo verdi!

Dünya tam 542 kilo veren o adamı konuşuyor… Suudi Arabistan'da yaşayan Khalid bin Mohsen Shaari, dünyanın yaşayan en ağır insanı ilan edilmişti. Genç adam 22 yaşında tartıya çıktığında 610 kilo geliyordu. Khalid tedavi edilmesi için bir vinç ile evden çıkarıldı. Genç adamın hayatı o günden sonra değişti. Khalid bin Mohsen Shaari, yıllar için 542 kilo verdi ve bambaşka birine dönüştü.

Son hali görenleri şaşırtıyor! Vinçle evden çıkarılmıştı, tam 542 kilo verdi!

Khalid bin Mohsen Shari, 28 Şubat 1991'de Suudi Arabistan'da doğdu.

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Son hali görenleri şaşırtıyor! Vinçle evden çıkarılmıştı, tam 542 kilo verdi!

Ağustos 2013'te Khalid, dünyanın en ağır ikinci ve yaşayan en ağır insanı ilan edildi.

Son hali görenleri şaşırtıyor! Vinçle evden çıkarılmıştı, tam 542 kilo verdi!

22 yaşındaki bu adam 2013 yılında tartıya çıktığında 610 kilo geliyordu. Dünyanın en ağır ikinci adamı olarak biliniyordu.

Son hali görenleri şaşırtıyor! Vinçle evden çıkarılmıştı, tam 542 kilo verdi!

Yürümeyi bırak yatakta bile dönemeyen genç adamı, 2013 yılında zamanın Suudi Kralı Abdullah, ameliyat olması için Riyad'a getirtti.

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