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Son haliyle mankenlere taş çıkartıyor

24 yaşındaki Molly Smith isimli kadın değişimiyle herkese ilham kaynağı oluyor. 2 yıl içinde hayatını değiştirdiği nokta ise bir kişiden hoşlanması.

Giriş Tarihi: 28.08.2018 12:11 Güncelleme Tarihi: 28.08.2018 12:16
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Son haliyle mankenlere taş çıkartıyor
Son haliyle mankenlere taş çıkartıyor
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Son haliyle mankenlere taş çıkartıyor
Son haliyle mankenlere taş çıkartıyor

İki yıl öncesine kadar yiyecek bağımlılığı olan Molly Smith adlı kadının, genç bir adamdan hoşlanması ile hayatı tamamen değişti.

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Son haliyle mankenlere taş çıkartıyor
Son haliyle mankenlere taş çıkartıyor

24 yaşındaki Molly Smith adlı genç kadın uzun ve yoğun bir çaba ile tam 102 dan 63 kiloya indi.

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Son haliyle mankenlere taş çıkartıyor
Son haliyle mankenlere taş çıkartıyor

Molly Smith, kendi deyimiyle iki yıl öncesine kadar yiyecek bağımlılığı olan tembel biriydi. Hayatın sadece yiyeceklerden ibaret olduğunu düşünen Smith, günün birinde genç bir adamdan hoşlandığında aslında öyle olmadığını fark etti.

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Son haliyle mankenlere taş çıkartıyor
Son haliyle mankenlere taş çıkartıyor

İşte görenleri şaşırtan değişimler…

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Son haliyle mankenlere taş çıkartıyor
Son haliyle mankenlere taş çıkartıyor
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Son haliyle mankenlere taş çıkartıyor
Son haliyle mankenlere taş çıkartıyor
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