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  • Son rakamlar ezberinizi bozabilir! İstanbul'da en çok nereli yaşıyor?

Son rakamlar ezberinizi bozabilir! 'da en çok nereli yaşıyor?

'nin göz bebeği megakent , sanayimizin ve ekonominin merkezi. İstanbul'un bu çekim merkezi olma hali de nüfusunun 15 milyonu geçmesi ile sonuçlanıyor. İstanbul'da her ilimizden göç eden vatandaşlarımız var. Taşı toprağı altın diyerek Anadolu'nun farklı yerlerinden gelen insanlarımız elbette artık birer İstanbullu. Peki İstanbul'da hangi memleketten kaç kişi yaşıyor? Son verilere göre İstanbul'da en çok aslen nereli var? İşte merak edilen bu soruların cevabı!

Giriş Tarihi: 30.09.2019 11:39 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 11:48
Son rakamlar ezberinizi bozabilir! İstanbul'da en çok nereli yaşıyor?

İşte TÜİK verilerine göre 'da yaşayanların memleketleri ve toplam sayıları. Bu sayılar sizi çok şaşırtabilir!

Son rakamlar ezberinizi bozabilir! İstanbul'da en çok nereli yaşıyor?

Hangi il nüfusuna kayıtlı kaç kişi var?

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Son rakamlar ezberinizi bozabilir! İstanbul'da en çok nereli yaşıyor?

Adana

'daki nüfus: 93 bin 237 kişi

Son rakamlar ezberinizi bozabilir! İstanbul'da en çok nereli yaşıyor?

Adıyaman

'daki nüfus: 197 bin 945

Son rakamlar ezberinizi bozabilir! İstanbul'da en çok nereli yaşıyor?

Afyonkarahisar

'daki nüfus: 59 bin 541 kişi

Son rakamlar ezberinizi bozabilir! İstanbul'da en çok nereli yaşıyor?

Ağrı

'daki nüfus: 195 bin 467 kişi

Son rakamlar ezberinizi bozabilir! İstanbul'da en çok nereli yaşıyor?

Aksaray

'daki nüfus: 48 bin 941 kişi

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