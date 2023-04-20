Son teravih namazı ne zaman kılınacak, bugün mü? Diyanet ile 2023 Ramazan ayı son teravih namazı tarihi

On bir ayın sultanı Ramazan ayının son gününe girmiş bulunmaktayız. Bu noktada son teravih namazı için araştırmalar hız kazandı. İlk sahurdan önce başlayan teravih, Ramazan ayı boyunca camilerde cemaatle birlikte eda edildi. Ramazan Bayramı için geri sayım devam ederken İslam alemi ''Son teravih namazı ne zaman kılınacak?'' sorusuna yanıt aranıyor. Son teravih tarihi 2023 Diyanet takvimi ile belirlenen Ramazan ayı imsakiyesi ile netleşti. Peki, son teravih namazı bugün mü yarın mı kılınacak, hangi gün bitiyor? İşte yanıtı.