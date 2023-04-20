Son teravih namazı ne zaman kılınacak, bugün mü? Diyanet ile 2023 Ramazan ayı son teravih namazı tarihi

1. REKAT

Bu aşamada ilk olarak imam ve cemaat sessizce Sübhaneke duası ile namaza başlar. Ardından imam sessizce Euzu Besmele çeker ve sesli biçimde Fatiha Suresi'ni okur. Daha sonra Zammı sure ya da Kur'an'dan bir sure okur. Bu sırada cemaat imamı dinler.

Rüku ve secdede bulunan cemaat içinden tesbihleri okur. Rükuda 3 defa Sübhane Rabbiyel Azim, secdede 3 defa Sübhane Rabbiyel aliyyil Âlâ okunur.

2. REKAT

Bu aşamada imam Besmele, Fatiha ve Zammı sure okuduktan sonra rüku ve secde yapılır. Ardından tahiyyata oturulur ve Tahiyyat, Salli Barik ve Rabbena duaları okunur ve selam verilir.