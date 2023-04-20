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Haberler Yaşam Son teravih namazı ne zaman kılınacak, bugün mü? Diyanet ile 2023 Ramazan ayı son teravih namazı tarihi
Giriş Tarihi: 20.04.2023 06:06 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 06:06

Son teravih namazı ne zaman kılınacak, bugün mü? Diyanet ile 2023 Ramazan ayı son teravih namazı tarihi

On bir ayın sultanı Ramazan ayının son gününe girmiş bulunmaktayız. Bu noktada son teravih namazı için araştırmalar hız kazandı. İlk sahurdan önce başlayan teravih, Ramazan ayı boyunca camilerde cemaatle birlikte eda edildi. Ramazan Bayramı için geri sayım devam ederken İslam alemi ''Son teravih namazı ne zaman kılınacak?'' sorusuna yanıt aranıyor. Son teravih tarihi 2023 Diyanet takvimi ile belirlenen Ramazan ayı imsakiyesi ile netleşti. Peki, son teravih namazı bugün mü yarın mı kılınacak, hangi gün bitiyor? İşte yanıtı.

Son teravih namazı ne zaman kılınacak, bugün mü? Diyanet ile 2023 Ramazan ayı son teravih namazı tarihi

Son teravih namazı ne zaman kılınacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Teravih namazı, Ramazan ayı boyunca her gün iftarın ardından yatsı namazı vaktinde camide cemaatle eda ediliyor. On bir ayın sultanı Ramazan'ın son gününe girilirken son teravih namazı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Diyanet takvimi ile belirlenen ramazan ayı ve namaz vakitleri son teravih için de bilgi veriyor. Peki, son teravih ne zaman? İşte, 2023 son teravih namazı tarihi…

Son teravih namazı ne zaman kılınacak, bugün mü? Diyanet ile 2023 Ramazan ayı son teravih namazı tarihi

SON TERAVİH NE ZAMAN?

Ramazan-ı Şerif bu yıl 20 Nisan günü son buluyor. 20 Nisan 2023 Perşembe günü arefe olacak ve ardından bayram gelecek.

İlk sahurdan hemen önce başlayan teravih namazı, son sahurdan hemen önce bitecek.

Buna göre, bu yılın son teravih namazı 19 Nisan 2023 Çarşamba günü kılındı ve camiler son kez teravih cemaatini ağırladı.

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Son teravih namazı ne zaman kılınacak, bugün mü? Diyanet ile 2023 Ramazan ayı son teravih namazı tarihi

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet dini günler takvimi ile bayram günleri şöyle:

Ramazan Bayramı Arefesi: 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Günü: 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Günü: 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü: 23 Nisan Pazar

Son teravih namazı ne zaman kılınacak, bugün mü? Diyanet ile 2023 Ramazan ayı son teravih namazı tarihi

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Önce yatsı namazının sünneti ve farzı kılınır. Daha sonra son 2 rekat sünnet eda edilir. Ardından imam "Niyet ettim Allahım senin rızan için teravih namazı kılmaya ve bana uyanlara kıldırmaya" şeklinde niyet eder.

Akabinde cemaat, "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için teravih namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" der.

Niyetin ardından iftidah tekbiri alınır ve eller bağlanır. 1. Rekat ile namaza başlanır.

Son teravih namazı ne zaman kılınacak, bugün mü? Diyanet ile 2023 Ramazan ayı son teravih namazı tarihi

1. REKAT

Bu aşamada ilk olarak imam ve cemaat sessizce Sübhaneke duası ile namaza başlar. Ardından imam sessizce Euzu Besmele çeker ve sesli biçimde Fatiha Suresi'ni okur. Daha sonra Zammı sure ya da Kur'an'dan bir sure okur. Bu sırada cemaat imamı dinler.

Rüku ve secdede bulunan cemaat içinden tesbihleri okur. Rükuda 3 defa Sübhane Rabbiyel Azim, secdede 3 defa Sübhane Rabbiyel aliyyil Âlâ okunur.

2. REKAT

Bu aşamada imam Besmele, Fatiha ve Zammı sure okuduktan sonra rüku ve secde yapılır. Ardından tahiyyata oturulur ve Tahiyyat, Salli Barik ve Rabbena duaları okunur ve selam verilir.

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